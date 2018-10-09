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В Сейм впервые выбраны двое политиков, которые не скрывают свою сексуальную ориентацию

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ФОТО: Reuters/ScanPix

Впервые в латвийской истории в Сейм выбраны политики, которые в открытую говорят о своей нетрадиционной сексуальной ориентации - это действующий глава МИД Эдгар Ринкевичс из "Нового единства" и Мария Голубева, которая представляет партию "Развитие/За!".

Портал gaystarnews.com отмечает, что на прошедших выборах в 13 Сейм было рекордное число кандидатов, которые не скрывают свою гомосексуальность. Например лидер "Прогрессивных" Роберт Путнис в 2015 году в своей декларации должностного лица указал, что имеет супруга. Однако эта партия не преодолела 5% барьер.

"Два открытых гомосексуалиста  - значительный шаг для общины ЛГБТ,  которая еще совсем недавно были невидима для общественной жизни, - указал активист объединения Юрис Лавриковс - Это важный сигнал для всего общества отбросить стереотипы и запреты".

Однако Латвия по-прежнему занимает одно из последних мест в так называемом Индексе радуги организации "ILGA-Europe", в котором страны занимают места согласно соблюдению прав секс-меньшинств в них.  

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