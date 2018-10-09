В Сейм впервые выбраны двое политиков, которые не скрывают свою сексуальную ориентацию

Портал gaystarnews.com отмечает, что на прошедших выборах в 13 Сейм было рекордное число кандидатов, которые не скрывают свою гомосексуальность. Например лидер "Прогрессивных" Роберт Путнис в 2015 году в своей декларации должностного лица указал, что имеет супруга. Однако эта партия не преодолела 5% барьер.

"Два открытых гомосексуалиста - значительный шаг для общины ЛГБТ, которая еще совсем недавно были невидима для общественной жизни, - указал активист объединения Юрис Лавриковс - Это важный сигнал для всего общества отбросить стереотипы и запреты".