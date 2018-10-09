В Индии шофер автобуса потерял работу, потому что пустил за руль обезьяну

Шофер был уволен несмотря на то, что ни один из примерно 30 пассажиров не пожаловался на хвостатого водителя за рулем.

Однако работодатель шофера, увидевший набравший большую популярность видеоролик, действовал немилосердно и освободил мужчину от исполнения обязанностей.

По словам представителя перевозчика, нельзя рисковать безопасностью пассажиров, "пуская за руль обезьяну".