В Индии шофер автобуса потерял работу, потому что пустил за руль обезьяну
9 октября 2018, 9:28
Необычный инцидент произошел в индийском штате Карнатака. Там водитель автобуса потерял работу, так как пустил за руль лемура.
Шофер был уволен несмотря на то, что ни один из примерно 30 пассажиров не пожаловался на хвостатого водителя за рулем.
Однако работодатель шофера, увидевший набравший большую популярность видеоролик, действовал немилосердно и освободил мужчину от исполнения обязанностей.
По словам представителя перевозчика, нельзя рисковать безопасностью пассажиров, "пуская за руль обезьяну".
Пользователи соцсетей, активно обсуждающие видео, считают увольнение удивительным решением. Кроме того, на видео видно, что фактически шофер все время держал руль одной рукой.