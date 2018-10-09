Вт, 9.10.2018
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В октябре DINO ZOO начала кампанию по поддержке приютов для животных

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ФОТО: Aivars Borovkovs/Toms Siļķe

Сеть магазинов DINO ZOO объявила октябрь месяцем защиты животных, поэтому, в прошлую субботу в DINO ZOO PASAULE на ул.  Краста 52, состоялся слет любителей животных со всей Латвии, чтобы отметить это событие различными мероприятиями, посвященными теме животных.

День защиты животных во всем мире отмечают 4 октября, однако DINO ZOO, как социально ответственное предприятие и лидер  рынка розничной торговли товаров для животных, в субботу выступило с объявлением, что и в дальнейшем, ежегодно в октябре,  будет придерживаться традиции жертвовать часть суммы с каждой покупки для поддержки приютов  для животных  по всей  Латвии. Так как на содержание одного бездомного животного уходит  в среднем два евро в день, приюты вынуждены  выживать благодаря пожертвованиям неравнодушных людей,  эта инициатива DINO ZOO была воспринята с  большим энтузиазмом и восторгом  представителями приютов  и клиентами.

Приют для животных “Ulubele”организовал эмоциональную встречу со своими одиннадцатью воспитанниками – щенками, которые были брошены на произвол судьбы в картонной коробке,  в одном из парков Риги и были найдены  менее года назад. По счастью,  для всех удалось найти заботливых хозяев, которые с великой радостью отозвались на приглашение придти вместе со своими питомцами на мероприятие, посвященное Дню защиты животных, чтобы вместе отпраздновать юбилей -  11 месяцев со дня рождения ! В их честь был испечен  особенный мясной торт.

В свою очередь, приют для животных на Югле “Labās mājas”, вместе с кинологом DINO ZOO Юлией Синициной и  талисманом приюта Робином, провели познавательные занятия для детей  о собаках и  их потребностях.

Но больше всего, несмотря на радостный лай собак,  наделало шуму караоке песен о животных, в котором  как взрослые, так и дети,  могли воспевать всевозможных представителей животного мира, поя песни, в текстах которых упоминается какое-либо животное.

Важно добавить, что весь октябрь в социальных сетях DINO ZOO  проводит кампанию по поддержке приютов  для животных “ DINO ZOO iepriecina”,  в рамках которой любой клиент DINO ZOO приглашается принять  участие. Для этого с хештегом #DINOZOOiepriecina  нужно  разместить фотографию своего любимца с приобретенными в DINO ZOO лакомствами, игрушками  или другими товарами.

За каждую фотографию DINO ZOO пожертвует 1 евро для животных, попавших в приют. Чем больше фотографий с животными будет размещено, тем больший будет размер пожертвований.

Приглашаем  принять участие в этой кампании каждого  владельца животного.

Кампания по поддержке приютов  для животных “DINO ZOO iepriecina” продлится до 31 октября. После ее завершения  будут обработаны все присланные фотографии с хештегом #DINOZOOiepriecina , после чего  будет определен общий объем пожертвований, который отправится в приюты к четвероногим друзьям в виде кормов и других необходимых для животных вещей.

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