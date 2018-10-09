В октябре DINO ZOO начала кампанию по поддержке приютов для животных

День защиты животных во всем мире отмечают 4 октября, однако DINO ZOO, как социально ответственное предприятие и лидер рынка розничной торговли товаров для животных, в субботу выступило с объявлением, что и в дальнейшем, ежегодно в октябре, будет придерживаться традиции жертвовать часть суммы с каждой покупки для поддержки приютов для животных по всей Латвии. Так как на содержание одного бездомного животного уходит в среднем два евро в день, приюты вынуждены выживать благодаря пожертвованиям неравнодушных людей, эта инициатива DINO ZOO была воспринята с большим энтузиазмом и восторгом представителями приютов и клиентами.

Приют для животных “Ulubele”организовал эмоциональную встречу со своими одиннадцатью воспитанниками – щенками, которые были брошены на произвол судьбы в картонной коробке, в одном из парков Риги и были найдены менее года назад. По счастью, для всех удалось найти заботливых хозяев, которые с великой радостью отозвались на приглашение придти вместе со своими питомцами на мероприятие, посвященное Дню защиты животных, чтобы вместе отпраздновать юбилей - 11 месяцев со дня рождения ! В их честь был испечен особенный мясной торт.

В свою очередь, приют для животных на Югле “Labās mājas”, вместе с кинологом DINO ZOO Юлией Синициной и талисманом приюта Робином, провели познавательные занятия для детей о собаках и их потребностях.

Но больше всего, несмотря на радостный лай собак, наделало шуму караоке песен о животных, в котором как взрослые, так и дети, могли воспевать всевозможных представителей животного мира, поя песни, в текстах которых упоминается какое-либо животное.

Важно добавить, что весь октябрь в социальных сетях DINO ZOO проводит кампанию по поддержке приютов для животных “ DINO ZOO iepriecina”, в рамках которой любой клиент DINO ZOO приглашается принять участие. Для этого с хештегом #DINOZOOiepriecina нужно разместить фотографию своего любимца с приобретенными в DINO ZOO лакомствами, игрушками или другими товарами.

За каждую фотографию DINO ZOO пожертвует 1 евро для животных, попавших в приют. Чем больше фотографий с животными будет размещено, тем больший будет размер пожертвований.

Приглашаем принять участие в этой кампании каждого владельца животного.