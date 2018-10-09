Футболисты Кокорин и Мамаев избили чиновника в центре Москвы. Им светит срок

В понедельник утром, 8 октября, нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, в составе большой и шумной компании отправились в одно из кафе в центре Москвы. Как сообщает телеграмм-канал Mash, гости вели себя дерзко и крайне вызывающе, из-за чего у персонала заведения сложилось впечатление, что они либо пьяны, либо находятся в состоянии наркотического опьянения.

Сотрудники кафе попытался сделать несколько замечаний шумным друзьям, но в ответ услышали лишь ругательства. Тогда замечание футболистам сделал один из постояльцев кафе. Кокорину с Мамаевым это не понравилось, началась словесная перепалка, в мужчину полетели стулья и завязалась драка, в которой от рук футболистов пострадало два человека.

Кокорин и Мамаев приучили всех к своим выходкам вне футбольного поля, но в этот раз парни перегнули и отвертеться будет сложно - одним из пострадавших был чиновник Минпромторга Денис Пак. Утверждается, что футболисты оскорбляли чиновника нецензурными словами, обзывали "каким-то китайцем" и рекомендовали "валить к себе на родину и там делать замечания". Пак отказался от госпитализации и снял побои после того, как написал заявление.

Пресс-служба ГУ МВД России сообщила, что по результатам проверки произошедшего в одном из кафе города Москвы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ "Побои". Эта статья предусматривает наказание от принудительных работ и штрафа до лишения свободы сроком до двух лет.