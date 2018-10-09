Крупнейший космический телескоп Hubble вышел из строя из-за поломки. У аппарата отказал один из трех гироскопов, который используется для наведения телескопа на цель и удержания его в неподвижном положении. Об этом пишет NASA.
В связи с поломкой телескоп прервал свою работу и был введен в безопасный режим. Он будет оставаться в таком положении до тех пор, пока его операторы не найдут решение проблемы.
Известно, что аппарат имеет в общей сложности шесть гироскопов, поскольку сконструирован он был с многократным дублированием всех систем. Однако одновременно он использует лишь три.
"Сломавшийся гироскоп плохо работал уже примерно год, и его поломка не стала неожиданностью. Два других гироскопа этого же типа уже вышли из строя в апреле этого года. Три оставшихся гироскопа лучше в техническом плане и поэтому должны иметь более продолжительный срок службы", - отметили в NASA.