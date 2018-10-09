Космический телескоп Hubble вышел из строя

В связи с поломкой телескоп прервал свою работу и был введен в безопасный режим. Он будет оставаться в таком положении до тех пор, пока его операторы не найдут решение проблемы.

Известно, что аппарат имеет в общей сложности шесть гироскопов, поскольку сконструирован он был с многократным дублированием всех систем. Однако одновременно он использует лишь три.