Вт, 9.10.2018
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Космический телескоп Hubble вышел из строя

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Телескоп Hubble

ФОТО: Reuters/ScanPix

Крупнейший космический телескоп Hubble вышел из строя из-за поломки. У аппарата отказал один из трех гироскопов, который используется для наведения телескопа на цель и удержания его в неподвижном положении. Об этом пишет NASA.

В связи с поломкой телескоп прервал свою работу и был введен в безопасный режим. Он будет оставаться в таком положении до тех пор, пока его операторы не найдут решение проблемы.

Известно, что аппарат имеет в общей сложности шесть гироскопов, поскольку сконструирован он был с многократным дублированием всех систем. Однако одновременно он использует лишь три.

"Сломавшийся гироскоп плохо работал уже примерно год, и его поломка не стала неожиданностью. Два других гироскопа этого же типа уже вышли из строя в апреле этого года. Три оставшихся гироскопа лучше в техническом плане и поэтому должны иметь более продолжительный срок службы", - отметили в NASA.

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