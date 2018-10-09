За девять месяцев налоговые поступления на 1,1% превысили план

По сравнению с девятью месяцами 2017 года налоговые поступления, администрируемые СГД, выросли на 635,65 млн евро.

Поступления от дивидендов (от использования государственного или муниципального капитала) за девять месяцев составили 241,863 млн евро, что на 86,855 млн евро или 56% больше, чем годом ранее.

Поступления от налога на прибыль предприятий после введения нового порядка уплаты налога уменьшились на 36,681 млн евро или 11,2% до 290,053 млн евро, но при этом на 26% превышают план. Налога на прибыль предприятий возвращено на 52,18 млн евро, что на 7,57 млн евро или 12,7% меньше, чем годом ранее.

НДС за девять месяцев собрано на 1,793 млрд евро, что на 0,5% меньше плана, при этом по сравнению с 2017 годом поступления от НДС увеличились на 194,65 млн евро или 12,2%.

Поступления от акцизного налога составили за девять месяцев 770,512 млн евро, что на 1,7% больше плана и на 95,82 млн евро или 14,2% больше, чем годом ранее.