Вт, 9.10.2018
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На фото 1943 года нашли человека со "смартфоном"

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Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Lūka / LETA

В руках у мужчины, запечатленном на снимке, находится какой-то неизвестный предмет, напоминающий гаджет.

Пользователей Сети привлек странный снимок 1943 года, на котором запечатлен мужчина со "смартфоном" в руках. Фотографию опубликовал Стюарт Хамфрис, который занимается колоризацией черно-белых роликов и снимков. Об этом пишет The Sun.

На снимке запечатлены британские рабочие, которые отдыхают на пляже. При этом в центре стоит мужчина с неизвестным предметом в руках, который держит, как смартфон.

Положение руки мужчины, а также его пристальный взгляд, выглядят так же, как у пользователей гаджетов.

"Эм, это только мне кажется, или этот парень проверяет свой смартфон?", - отметил один из пользователей.

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