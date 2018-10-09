На фото 1943 года нашли человека со "смартфоном"

Пользователей Сети привлек странный снимок 1943 года, на котором запечатлен мужчина со "смартфоном" в руках. Фотографию опубликовал Стюарт Хамфрис, который занимается колоризацией черно-белых роликов и снимков. Об этом пишет The Sun.

На снимке запечатлены британские рабочие, которые отдыхают на пляже. При этом в центре стоит мужчина с неизвестным предметом в руках, который держит, как смартфон.

British war workers escape to the seaside - this Cornish beach was photographed in September 1943. (It would be lovely if one of you were able to identify which beach!) ❤️ pic.twitter.com/BpLyuwSb8z — BabelColour 🎞 (@StuartHumphryes) September 30, 2018

Положение руки мужчины, а также его пристальный взгляд, выглядят так же, как у пользователей гаджетов.

"Эм, это только мне кажется, или этот парень проверяет свой смартфон?", - отметил один из пользователей.