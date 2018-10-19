Зачем каждый раз покупать новую бутылку воды когда хочется пить?

В то же время мы осознаем важность воды в нашей повседневной жизни. Вода — это не только утолитель жажды, источник красоты и молодости, это основа жизни. Тело человека состоит из 60%, а мозг даже с 80% воды. Питьевая вода помогает мыслить, концентрируясь на задаче, работая должным образом и достаточно эффективно. Употребление воды обязательно для всех и каждый день!

Зачем покупать пластиковую бутылку каждый раз, когда вас мучает жажда?

BRITA, один из самых известных производителей фильтров для воды, разработал альтернативу умным и удобным бутылкам из PET - Fill&Go Vital и Active – многоразовая бутылка со сменным фильтром для воды. Разработанный и произведенный в Германиифильтр BRITA MicroDisc с ActivSelect Tehnology отфильтрует ухудшающие вкус водопроводной воды примеси (например, хлор) но в то же время, в воде сохранятся для организма необходимые минералы, такие как кальций и магний. Вода будет чистой, вкусной и полезной, именно в момент утоления жажды. Фильтр работает тогда, когда вы пьете воду. Магия? Нет, наука! Так просто и гениально работает бутылка для воды.

BRITA Fill&Go Vital и Active обеспечивает качественное употребление воды не зависимо от того, где человек находиться – дома, в дороге, на работе, в спортзале или путешествуя. Как только вы выпили воду, наполните бутылку снова в любом месте, где доступна самая простая водопроводная вода. Например, в аэропорту, пройдите контроль безопасности с пустой бутылкой, а в зоне вылета заполните ее снова водопроводной водой!



BRITA Fill & Go Vital - удобно, компактно, качественно и экономично

Один BRITA MicroDisc фильтр очищает до 150 литров воды и такая вода стоит всего несколько центов за литр,

Уменьшает потребление традиционных пластиковых бутылок и является экологически чистым! BRITA Fill & Go Vital экономит до 1500 пластиковых бутылок в год *,

Бутылку удобно мыть, можно и в посудомоечной машине,

Немецкое качество и дизайн - прочный высококачественный материал, который не содержит BPA, проверен на безопасность пищевых продуктов.



* Исходя из среднего потребления 1500 литров бутилированной воды.



Всегда наслаждаться свежей водой – это ваш выбор

Для активных людей, всегда находящихся в движении, нет лучшего выбора, чем BRITA Fill & Go Vital, но дома мы хотим покоя, стабильности и проверенных ценностей.

Классические кувшины с фильтром для воды BRITA были надежным союзником на протяжении многих лет. BRITA не допускает компромиссов в отношении качества воды. Фильтр Maxtra + Technology обеспечивает наилучшую очистку водопроводной воды от хлора, известкового налета и других веществ - это разница, которую вы можете почувствовать на вкус и запах.



Вкус имеет огромное значение

Пользуясь MAXTRA + фильтрованной водой для приготовления пищи, холодных или горячих напитков вы можете действительно ощутить заметную и видимую разницу.

Приготовленные овощи в фильтрованной воде BRITA не теряют цвета,

Отфильтрованная вода дополнительно подчеркивает уникальный вкус чая,

Придает кофе новый вкус и более насыщенное послевкусие,

Чистый чайник и кофеварка - больше ни какого известкового налета.



Надежное немецкое качество, технологии, дизайн и забота об окружающей среде

50 лет назад семейная компания BRITA изобрела первый фильтр воды для домашних хозяйств. С тех пор BRITA постоянно проводит разработки и технологические усовершенствования, для поставки на рынок своих лучших продуктов.

Компания BRITA в равной степени заботится об охране окружающей среды и ответственном расходовании ресурсов: BRITA верит, что только устойчивое развитие способно обеспечить компании успешное будущее. Вода – это наша стихия и компания BRITA подходит к своим задачам ответственно, совершенствуя технологии по улучшению качества воды. Вода — это главный ресурс в жизни человека и свежая вода с отличным вкусом должна быть доступна каждому!