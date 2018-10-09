Вт, 9.10.2018
Есть такая поговорка: "Приготовь ребенка к пути, а не путь для ребенка". Так вот - электронные журналы во многом ведут ребенка не в том направлении... Эрика Сташкевич, журналист TVNET
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  • Пошел на попятную: после выборов Гобземс извинился перед Бордансом за свои высказывания

Пошел на попятную: после выборов Гобземс извинился перед Бордансом за свои высказывания

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ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Во вторник 9 октября в передаче "900 секунд" кандидат в премьеры от партии KPV LV Алдис Гобземс принес извинения лидеру Новой консервативной партии Янису Бордансу за "все высказывания".

"Понимаю, что предвыборное время было очень эмоциональным для всех, в этом контексте хочу сказать Янису, что со своей стороны извиняюсь за то, насколько был эмоционален", - сказал Гобземс

"Я извиняюсь за все высказывания, которые произнес по причине и того, что, возможно, и меня самого вводили в заблуждение. В данный момент мне кажется важным все личные дела оставить в стороне и думать в пользу государства и избирателей"

Напомним, что 8 октября политик Янис Борданс обратился в Коллегию адвокатов с просьбой оценить информацию, которую Гобземс размещал в соцсети Facebook. Например, здесь рассуждалось о, якобы, фальшивой доверенности от клиента, которого представлял Борданс.

Политик считает, что она не соответствует действительности и наносит урон репутации.

На данный момент в отношении Гобземса возбуждены два дисциплинарных дела.

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