Пошел на попятную: после выборов Гобземс извинился перед Бордансом за свои высказывания

Во вторник 9 октября в передаче "900 секунд" кандидат в премьеры от партии KPV LV Алдис Гобземс принес извинения лидеру Новой консервативной партии Янису Бордансу за "все высказывания".
"Понимаю, что предвыборное время было очень эмоциональным для всех, в этом контексте хочу сказать Янису, что со своей стороны извиняюсь за то, насколько был эмоционален", - сказал Гобземс
"Я извиняюсь за все высказывания, которые произнес по причине и того, что, возможно, и меня самого вводили в заблуждение. В данный момент мне кажется важным все личные дела оставить в стороне и думать в пользу государства и избирателей"
Напомним, что 8 октября политик Янис Борданс обратился в Коллегию адвокатов с просьбой оценить информацию, которую Гобземс размещал в соцсети Facebook. Например, здесь рассуждалось о, якобы, фальшивой доверенности от клиента, которого представлял Борданс.
Политик считает, что она не соответствует действительности и наносит урон репутации.
На данный момент в отношении Гобземса возбуждены два дисциплинарных дела.