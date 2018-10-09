Компания Google решила закрыть соцсеть Google+, из которой утекли данные пользователей

Как отметили в компании, соцсеть, запущенная в 2011 году, так и не обрела популярность. Так, в настоящее время 90% пользовательских сессий в Google+ длятся менее пяти секунд. Тем не менее, Google намерена сохранить сервис для корпоративных клиентов, которые используют Google+ в качестве платформы для рабочего общения сотрудников. Компания намерена развивать сервис в этом направлении – Google сосредоточится на создании "безопасной корпоративной соцсети".

Эта формулировка плана Google выглядит не слишком удачной на фоне другого сообщения компании о Google+ – как выяснилось еще в марте, данные 500 тысяч пользователей сервиса, включая имена, адреса электронной почты, сведения о возрасте, поле и роде занятий, в течение нескольких лет находились в открытом доступе, даже если владельцы профилей ограничивали доступ к ним. Баг в API сервиса, которым могли воспользоваться сотни сторонних разработчиков, существовал с 2015 года, но в Google утверждают, что не нашли доказательств того, что кто-то обнаружил эту уязвимость и воспользовался ею.

После обнаружения уязвимости компания оперативно устранила ее, но предпочла не сообщать об этом публично. По данным газеты The Wall Street Journal, это решение было связано с утечкой данных миллионов пользователей Facebook, о которой также стало известно в марте: в Google сочли, что обнародование информации об уязвимости в Google+ вызовет интерес госорганов и поставит компанию в один ряд с Facebook.