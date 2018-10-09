На автодороге Екабпилс-Резекне-Лудза возле населенного пункта Субинайте в Сакстской волости произошла авария с участием бензовоза и легкового автомобиля, сообщает предприятие "Латвияс валстс цели".
На месте происшествия возникла утечка топлива, движение транспорта перекрыто.
Судя по фото и видео очевидцев, бензовоз загорелся.
Как сообщила представитель Латгальского регионального управления полиции Ксения Белова, в аварии участвовали бензовоз и легковой автомобиль "Chrysler". В результате столкновения погибла пассажирка легковой автомашины 1948 г. рожд., а оба водителя - мужчины 1994 и 1954 г. рожд. - доставлены в больницу.
Очевидцы происшествия публикуют в социальной сети "Twitter" фотографии с горящим бензовозом.
@breakinglv @LVceli pic.twitter.com/zxD5EEYpqB— NP (@3M3KA) October 9, 2018