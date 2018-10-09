Вт, 9.10.2018
Есть такая поговорка: "Приготовь ребенка к пути, а не путь для ребенка". Так вот - электронные журналы во многом ведут ребенка не в том направлении... Эрика Сташкевич, журналист TVNET

На Резекненском шоссе бензовоз столкнулся с легковушкой; погибла женщина Видео!

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: twitter

На автодороге Екабпилс-Резекне-Лудза возле населенного пункта Субинайте в Сакстской волости произошла авария с участием бензовоза и легкового автомобиля, сообщает предприятие "Латвияс валстс цели".

На месте происшествия возникла утечка топлива, движение транспорта перекрыто.

Судя по фото и видео очевидцев, бензовоз загорелся.

Как сообщила представитель Латгальского регионального управления полиции Ксения Белова, в аварии участвовали бензовоз и легковой автомобиль "Chrysler". В результате столкновения погибла пассажирка легковой автомашины 1948 г. рожд., а оба водителя - мужчины 1994 и 1954 г. рожд. - доставлены в больницу.

Очевидцы происшествия публикуют в социальной сети "Twitter" фотографии с горящим бензовозом.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ