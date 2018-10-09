Исповедь бывших работников Estonian Air: нам просто плюнули в лицо и пытались заставить замолчать

Вскоре выяснилось, что компенсации по сокращению, которую представители государства обещали Ивару поначалу, он не получит. И последнюю зарплату тоже. Касса по безработице покрыла сущую безделицу.

Вскоре бывший работник Estonian Air присоединился к товарищам по несчастью и добавил свое требование к иску. Авиаспециалист пытался после этого устроиться на работу в Nordica, но его не взяли. Вакансии по его специальности, как утверждалось, были уже заняты. Сам он считает причиной именно подачу иска.

“Если есть кандидаты, не прошедшие сквозь очень плотное сито и не попавшие на работу в Nordica, а теперь утверждающие, что причиной тому – их участие в иске, это не отвечает действительности», - озвучил Уйбо позицию авиакомпании.

Жизнь Ивара покатилась под откос. Включая семейную: ему пришлось пережить развод. В конце концов, он уехал за границу и нашел подходящую работу там, просидев без работы год.

На весах многое: если работникам удастся доказать переход компании, это может открыть ящик Пандоры, в дверь к Nordica придут стучаться все, кому задолжала Estonian Air. Это означало бы банкротство государственной компании.

Государство не помогло

Другие работники рассказали, что, когда банкротство Estonian Air стало очевидным, работодатель попросил их уволиться по собственному желанию, чтобы не пришлось платить им компенсации по сокращению.

“Искренне надеюсь, что речь не идет о вымогательстве вроде того, что если вы сами не уйдете, мы обанкротим компанию”, - сказал спикер Рийгикогу (парламента Эстонии) Эйки Нестор в 2015 году. “До меня в какой-то момент дошли сигналы, что на работников якобы давили, чтобы они написали заявление об уходе по собственному желанию”, - добавил тогдашний министр здравоохранения и труда Евгений Осиновский.

По словам работников, именно так и произошло. “Так на нас и давили. Дескать, напишите сами заявление об уходе. Поскольку дело дошло до парламента и информация стала распространяться, из этого ничего не вышло. Потом нас просто решили подкупить деньгами”, - рассказал бывший инструктор пилотов. “Представитель государства сказал нам в лицо, что государство позаботится, все вы получите свои компенсации. Через несколько месяцев нас жестоко оставили без денег”, - добавил второй.

“Правительство решило выплатить пассажирам компенсацию примерно в пять миллионов. Однако одного-двух миллионов для работников не нашлось”, - сказал третий работавший в Estonian Air пилот.

Возможно, лучше всего настроения работников подытоживают слова пилота Иммануэля Пярта, осуществлявшего последний рейс Estonian Air, а ныне истца: “Мы стоим перед столом государства и на нас смотрит пустая бумажка: до свиданья, трудовые пчелки, было славно, но кончилось. Будет лучше, если вы не будете жужжать и дадите нам замолчать эту тему”.