Исповедь бывших работников Estonian Air: нам просто плюнули в лицо и пытались заставить замолчать

По словам бывших работников Estonian Air, правительство в свое время могло бы сделать намного больше, чтобы персонал из 182 человек после банкротства авиакомпании не остался без денег. Некоторые из них, чтобы получить свои зарплаты и компенсации, рискуют карьерой в эстонской авиации, поскольку у Nordica, на которую они подали в суд, над ними достаточно много власти, пишет Postimees.
После того как в начале года в “Pealtnägija” вышел сюжет о судебной тяжбе бывших работников Estonian Air с Nordica, работников Nordica вызвали на приватную беседу с руководителями компании.
“На месте были юрист фирмы, член правления и начальник отдела кадров. В ходе беседы спрашивали, почему я недоволен, и наконец, напрямую спросили, что мотивировало бы меня отозвать иск, - вспоминает работающий в Nordica пилот, пожелавший остаться анонимным. – Когда после этого мы не стали отзывать свой иск, мы за это получили - и косвенно, и прямо».
Предполагается давление сверху
Капитан пояснил, что, когда на повестке дня в фирме встает проведение конкурса на новую должность, к подавшим иск с таким предложением не обращаются. Менеджеры среднего звена в беседе признались ему, что долго радоваться в Nordica подавшим иск, очевидно, не придется.
“Скажем так, что мы, вероятно, достигли в этой компании своего потолка. Таких, как мы, очевидно, не продвигают”, - заявил пилот.
Руководитель по связям с общественностью Nordica и бывший член правления Тоомас Уйбо отрицает, что компания пытается давить на сотрудников.
“Nordica не пыталась надавить на нынешних работников, участвующих в тяжбе, чтобы те отказались от суда, - заявил Уйбо. – Мы считаем, что у каждого человека есть конституционное право решать свои проблемы в суде, и работодатель должен это признавать».
Бывшие работники Estonian Air требуют деньги потому, что по трудовым договорам они должны были получить компенсации по сокращению, которая не была выплачена. Всего 182 работника недосчитались почти четырех миллионов евро, из которых около 500 000 покрыла Касса по безработице. 65 работников обратились в суд, требуя невыплаченные Estonian Air компенсации от Nordica.
Дюжина истцов на данный момент отказалась от иска.
В настоящее время требования примерно пятидесяти бывших работников авиакомпании достигают от 4000 до 81 000 евро, общей суммой на 1,56 млн евро.
Postimees побеседовал с десятком бывших работников, которые судятся с авиакомпанией. Поскольку в Эстонии рынок труда в авиации ограничивается практически одной только государственной авиакомпанией Nordica, мы не называем их имен по их просьбе.
Банкротство глазами работника
Когда имеющий большой стаж инструктор пилотов Ивар (настоящее имя редакции известно) вернулся из командировки, Estonian Air уже обанкротилась. «Работает план Б», - неожиданно сообщили ему из Таллинна поздней осенью 2015 года. Из поездки Ивар, проработавший в фирме несколько десятков лет и высоко поднявшийся по служебной лестнице, возвращался уже самолетом другой фирмы, и эта командировка стала для него последней в эстонской авиации.
Вернувшись на родину, Ивар вместе со 181 коллегой остался без работы. Он сам не сразу это понял.
“Выяснилось, что я не могу зайти за своими вещами на работу, везде уже были таблички Nordica, а карточки Estonian Air были отключены», - рассказал он.
Вскоре выяснилось, что компенсации по сокращению, которую представители государства обещали Ивару поначалу, он не получит. И последнюю зарплату тоже. Касса по безработице покрыла сущую безделицу.
Вскоре бывший работник Estonian Air присоединился к товарищам по несчастью и добавил свое требование к иску. Авиаспециалист пытался после этого устроиться на работу в Nordica, но его не взяли. Вакансии по его специальности, как утверждалось, были уже заняты. Сам он считает причиной именно подачу иска.
“Если есть кандидаты, не прошедшие сквозь очень плотное сито и не попавшие на работу в Nordica, а теперь утверждающие, что причиной тому – их участие в иске, это не отвечает действительности», - озвучил Уйбо позицию авиакомпании.
Жизнь Ивара покатилась под откос. Включая семейную: ему пришлось пережить развод. В конце концов, он уехал за границу и нашел подходящую работу там, просидев без работы год.
На весах многое: если работникам удастся доказать переход компании, это может открыть ящик Пандоры, в дверь к Nordica придут стучаться все, кому задолжала Estonian Air. Это означало бы банкротство государственной компании.
Государство не помогло
Другие работники рассказали, что, когда банкротство Estonian Air стало очевидным, работодатель попросил их уволиться по собственному желанию, чтобы не пришлось платить им компенсации по сокращению.
“Искренне надеюсь, что речь не идет о вымогательстве вроде того, что если вы сами не уйдете, мы обанкротим компанию”, - сказал спикер Рийгикогу (парламента Эстонии) Эйки Нестор в 2015 году. “До меня в какой-то момент дошли сигналы, что на работников якобы давили, чтобы они написали заявление об уходе по собственному желанию”, - добавил тогдашний министр здравоохранения и труда Евгений Осиновский.
По словам работников, именно так и произошло. “Так на нас и давили. Дескать, напишите сами заявление об уходе. Поскольку дело дошло до парламента и информация стала распространяться, из этого ничего не вышло. Потом нас просто решили подкупить деньгами”, - рассказал бывший инструктор пилотов. “Представитель государства сказал нам в лицо, что государство позаботится, все вы получите свои компенсации. Через несколько месяцев нас жестоко оставили без денег”, - добавил второй.
“Правительство решило выплатить пассажирам компенсацию примерно в пять миллионов. Однако одного-двух миллионов для работников не нашлось”, - сказал третий работавший в Estonian Air пилот.
Возможно, лучше всего настроения работников подытоживают слова пилота Иммануэля Пярта, осуществлявшего последний рейс Estonian Air, а ныне истца: “Мы стоим перед столом государства и на нас смотрит пустая бумажка: до свиданья, трудовые пчелки, было славно, но кончилось. Будет лучше, если вы не будете жужжать и дадите нам замолчать эту тему”.
Отношение представителей государства разочаровало и председателя центрального союза профсоюзов Пеэпа Петерсона. По его словам, ему говорили, что у правительства нет правовых оснований, чтобы покрыть компенсации работникам. Петерсон считает иначе.
“Я считаю, что если бы государство в то время хоть немного поискало такую возможность, результат был бы лучше для всех”, - говорит Петерсон.
Юрист Nordica: это вымогательство!
В чем состоят претензии работников? Председатель комиссии по праву на неплатежеспособность в эстонской адвокатуре, представляющий интересы бывших работников Estonian Air присяжный адвокат Юри Сирель, утверждает, что Nordica является преемницей Estonian Air и в юридическом смысле произошел переход предприятия.
“Для Эстонии это уникальный случай, когда полсотни работников одновременно подают иск против работодателя”, - сказал он.
“Примерно две трети бывших работников Estonian Air вообще не подавали иск. То есть большинство посчитало, что подавать такой иск неправильно», - утверждает представляющий Nordica присяжный адвокат Яанус Моди.
По мнению Моди, Nordica является крупным коммерческим предприятием. «Бизнес-модель Nordica отличается от модели Estonian Air как день и ночь, - утверждает он. – Перехода предприятия не должно было произойти просто потому, что в Эстонии учредили новую авиакомпанию».
По словам истцов, налицо несколько признаков перехода: рождение Nordica подготавливали работники Estonian Air, база клиентов и рекламные партнеры остались теми же, коммерческая деятельность не прерывалась ни на миг, многие руководители – например, глава нынешней дочерней фирмы Nordica – Regional Jet , бывший директор Estonian Air Ян Палмер – те же самые, время рейсов и даже их номера сохранились и, естественно, собственником авиакомпании по-прежнему является государство.
Бывшие работники Estonian Air рассказали, что знают коллег, которым еще весной 2015 года было поручено заняться созданием нового предприятия. По мнению представляющих их адвокатов, это непосредственно указывает на взаимосвязь двух предприятий.
“Если взглянуть на список признаков, вытекающих из решений Госсуда и указывающих на переход компании, можно просто подряд ставить эти галочки около Nordica”, - сказал второй представитель работников, присяжный адвокат Калле-Каспар Сеппер.
На весах многое: если работникам удастся доказать переход компании, это может открыть ящик Пандоры, в дверь к Nordica придут стучаться все, кому задолжала Estonian Air. Это означало бы банкротство государственной компании.
“Нас, конечно, будет очень мучить совесть, если так случится, но… зарплаты хотелось бы получить”, - говорит председатель центрального союза профсоюзов Пеэп Петерсон.
Моди считает, что подача иска – просто тактика, с помощью которой авиакомпанию принуждают к внесудебному компромиссу.
“Об этом говорит тот факт, что поначалу четыре раза пытались арестовать имущество Nordica. Затем пытались арестовать самолеты Transpordi Varahaldus. Вместо того чтобы рассматривать дело по существу, сосредоточились в основном на том, чтобы получить средства для давления», - пояснил Моди.
Об этом Моди написал мнение на ERR, назвав истцов и без того богатыми авантюристами.
Бывший работник Estonian Air Ивар, потерявший в результате банкротства, по сути, все, на это может сказать только одно: «Это плевок в лицо!»