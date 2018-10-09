В этом году в бюджете обороны требуется дополнительно 5,7 млн евро

1 октября Центральное статистическое управление провело ревизию данных ВВП за 2016 и 2017 год, что позволило Минфину провести актуализацию прогнозов экономических показателей на 2018-2021 годы. В бюджете Минобороны в 2018 году требуются дополнительные средства в размере 5,7 млн евро, чтобы обеспечить финансирование обороны не менее 2% от ВВП.

Таким образом, бюджет обороны в 2018 году увеличится с 575,1 млн евро до 580,8 млн евро.

В 2019 году в бюджете обороны дополнительно требуется 2,8 млн евро, и бюджет обороны составит 616,8 млн евро. В 2020 году дополнительно потребуется 3,7 млн евро, и бюджет обороны составит 652,8 млн евро, а в 2021 году потребуется дополнительно 4,4 млн евро, и бюджет обороны составит 688,8 млн евро.