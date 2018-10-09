В т/ц Alfa появится 500 новых парковочных мест

Строительство новой многоэтажной автостоянки торгового парка Alfa началось в апреле этого года. После сдачи в эксплуатацию, которая предусмотрена уже в ближайшее время, количество парковочных мест дополнительно к действующей автостоянке увеличится примерно на 500.
"С удовольствием сообщаем, что план развития нашей второй автостоянки для торгового парка Alfa успешно движется вперед. Новое здание будет соединено с действующим, за счет чего увеличится вместительность автостоянок, и нашим посетителям будут обеспечены необходимые удобства перед предстоящими рождественскими распродажами.
До открытия расширенного торгового центра следующим летом планируется улучшить и другие расположенные на территории т/п Alfa автостоянки", - рассказал председатель правления Linstow Center Management Фроде Гронволд.
Новое здание автостоянки будет трехэтажным, общей площадью примерно ~ 15 000 м2. На первом этаже планируется разместить 139 парковочных мест, на втором этаже – 165, на третьем – 174.
Ротация транспорта вверх и вниз будет происходить аналогично действующей автостоянке, которую посетители оценивают как одну из самых удобных. Все этажи новой автостоянки будут соединены с действующей многоэтажной автостоянкой, обеспечивая удобный и уже привычный доступ к магазинам торгового парка. Так что еще в этом году посетители получат возможность удобно припарковать свою автомашину, чтобы приготовить сюрпризы к самой чудесной поре года — Рождеству. Для транспорта, обеспечивающего доставку товаров, будет построен новый, отдельный въезд со стороны улицы Стамериенас.
Расширение торгового парка Alfa началось год назад – в октябре 2017 года. В рамках расширения будут построены два новых здания – пристройка к действующему торговому парку, которая увеличит его площадь на ~ 20 000 кв. м, и здание новой многоэтажной автостоянки. В рамках проекта предусмотрено и обновление благоустройства территории, чтобы сделать ее более функциональной и соответствующей современным требованиям.