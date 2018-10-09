В т/ц Alfa появится 500 новых парковочных мест

"С удовольствием сообщаем, что план развития нашей второй автостоянки для торгового парка Alfa успешно движется вперед. Новое здание будет соединено с действующим, за счет чего увеличится вместительность автостоянок, и нашим посетителям будут обеспечены необходимые удобства перед предстоящими рождественскими распродажами.

До открытия расширенного торгового центра следующим летом планируется улучшить и другие расположенные на территории т/п Alfa автостоянки", - рассказал председатель правления Linstow Center Management Фроде Гронволд.

Новое здание автостоянки будет трехэтажным, общей площадью примерно ~ 15 000 м2. На первом этаже планируется разместить 139 парковочных мест, на втором этаже – 165, на третьем – 174.

Ротация транспорта вверх и вниз будет происходить аналогично действующей автостоянке, которую посетители оценивают как одну из самых удобных. Все этажи новой автостоянки будут соединены с действующей многоэтажной автостоянкой, обеспечивая удобный и уже привычный доступ к магазинам торгового парка. Так что еще в этом году посетители получат возможность удобно припарковать свою автомашину, чтобы приготовить сюрпризы к самой чудесной поре года — Рождеству. Для транспорта, обеспечивающего доставку товаров, будет построен новый, отдельный въезд со стороны улицы Стамериенас.