В Вецаки женщину ограбили в собственном доме

Пострадавшая рассказала стражам порядка, что в день кражи некий мужчина забрался в ее дом, отжав окно. Сначала он, возможно, даже не понял, что дома кто-то есть, и хотел украсть вещи. Внезапно в одной из комнат злоумышленник встретил пострадавшую даму, у которой потребовал отдать все драгоценности, которые на ней надеты, а также мобильные телефон и деньги. Пострадавшая отдала требуемое вору, после чего тот убежал с места происшествия.