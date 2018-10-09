Вт, 9.10.2018
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В Вецаки женщину ограбили в собственном доме

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ФОТО: Госполиция

В прошлом месяце Госполиция получила заявление от жительницы, в частный дом которой залез вор.

Пострадавшая рассказала стражам порядка, что в день кражи некий мужчина забрался в ее дом, отжав окно. Сначала он, возможно, даже не понял, что дома кто-то есть, и хотел украсть вещи. Внезапно в одной из комнат злоумышленник встретил пострадавшую даму, у которой потребовал отдать все драгоценности, которые на ней надеты, а также мобильные телефон и деньги. Пострадавшая отдала требуемое вору, после чего тот убежал с места происшествия.

Сотрудники Госполиции зиемельского участка Риги начали поиски возможного виновного. 8 октября подозреваемый был задержан.

Стражи порядка выяснили, что задержанный заложил украденные вещи в ломбард. Полицейским удалось вернуть часть из них.

Задержанный мужчина 1978 года рождения ранее уже попадал в поле зрения полиции за аналогичные преступления.

Начат уголовный процесс по факту кражи с проникновением. За такое преступление грозит лишение свободы на срок до пяти лет, или кратковременное лишение свободы, или денежный штраф, с конфискацией имущества или без нее.

В данный момент задержанный находится в изоляторе, в среду будет принято решение о мере пресечения.

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