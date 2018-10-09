КХЛ дисквалифицировала тафгая "Адмирала" за нанесение увечий сопернику

На 57-й минуте Захарчук провел запрещенный силовой прием против Артема Пеньковского, атаковав форварда "Трактора" со спины. Тот получил серьезные травмы, ударившись головой о борт, и не сразу поднялся. Захарчук получил большой и дисциплинарный штраф до конца игры (5+20 минут).

В результате грязного приема Пеньковский пропустит как минимум остаток сезона. Пока не ясно, как травма скажется на его дальнейшей карьере. По информации СМИ, у атлета диагностированы перелом челюсти и открытая черепно-мозговая травма.

"На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника "Адмирала" Степана Захарчука по п.1.13. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, а также учитывая историю нарушений, совершенных им за последние два сезона и получение игроком, против которого были нарушены правила, тяжелой травмы дисквалифицировать Степана Захарчука на пять матчей (максимально возможное количество по данному нарушению) и подвергнуть денежному штрафу", - говорится в заявлении КХЛ. - Кроме того руководством лиги принято решение дополнительно дисквалифицировать Степана Захарчука на 10 матчей".