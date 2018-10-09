Конора Макгрегора могут также наказать за инцидент после боя с Нурмагомедовым

Комиссия проводит полное расследование потасовки, в ходе которого специалисты просмотрят все видеозаписи и опросят всех причастных к беспорядкам людей. Слушания по этому делу собираются провести в ноябре.

"Мы подадим документы против Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова. Нам нужно будет оперативно перейти к жалобе и слушанию. Мы удержали гонорар только одного бойца", - заявил председатель NSAC Энтони Марнелл.

Комиссия заморозила до окончания расследования выплату Нурмагомедову гонорара в размере двух миллионов долларов. Макгрегор смог беспрепятственно получить свои три миллиона, однако после просмотра записи, которая не была доступна сразу в ночь проведения поединка, комиссия решила оценить действия ирландца.

По словам Марнелла, Нурмагомедову грозят штраф и дисквалификация. Комиссия может применить к нему обе эти санкции, приняв во внимание рекомендации генерального прокурора.

После окончания поединка, который завершился в четвертом раунде удачным удушающим приемом россиянина, Нурмагомедов перепрыгнул через ограждение октагона и пошел драться в зрительный зал. Он напал на спарринг-партнера Макгрегора Диллона Дэниса. Затем произошло несколько стычек между участниками команд Макгрегора и Нурмагомедова.

Охранники смогли разнять драчунов, причем Нурмагомедова вывели из зала в сопровождении полиции. Россиянину не стали вручать чемпионский пояс перед публикой, чтобы не спровоцировать новую драку. Президент UFC Дэйна Уайт позднее не исключил, что победитель может быть лишен титула за свое поведение после поединка.

"Я хочу извиниться перед атлетической комиссией, - заявил Хабиб на пресс-конференции. - Это - не моя лучшая сторона. Но мы сейчас говорим о том, что я покинул октагон и напал на кого-то. Мы не говорим о том, что делал Макгрегор. Он оскорблял меня, моего отца, религию. Он напал на автобус, разбил его, ранил моих людей".

Накануне Нурмагомедов вернулся в Дагестан, где на футбольной "Анжи Арене" его чествовали более 15 тысяч фанатов. Для виновника торжества была организована концертная программа. Чемпион пришел на встречу с поясом на плече.