Правительство выделило 8538 евро семье родившихся в сентябре тройняшек
9 октября 2018, 13:32
Правительство сегодня выделило единовременное пособие в размере 8538 евро семье тройняшек, родившихся в сентябре в Клинической университетской больнице Паула Страдиня.
Семьям, в которых родилась тройня, государство оказывает единовременную материальную помощь, выплачивая социальное пособие из средств на непредвиденные расходы. С 2014 года его сумма составляет 8538 евро после уплаты налогов. Выплату пособия обеспечивает Министерство благосостояния.
Как сообщалось, 27 сентября в родильном отделении Клинической университетской больницы Паула Страдиня родились тройняшки - два мальчика и девочка. Это четвертая тройня, родившаяся в Латвии в этом году.
В этом году единовременное социальное пособие выплачено трем семьям, в которых родились тройняшки.