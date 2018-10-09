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Правительство выделило 8538 евро семье родившихся в сентябре тройняшек

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ФОТО: PantherMedia/Scanpix

Правительство сегодня выделило единовременное пособие в размере 8538 евро семье тройняшек, родившихся в сентябре в Клинической университетской больнице Паула Страдиня.

Семьям, в которых родилась тройня, государство оказывает единовременную материальную помощь, выплачивая социальное пособие из средств на непредвиденные расходы. С 2014 года его сумма составляет 8538 евро после уплаты налогов. Выплату пособия обеспечивает Министерство благосостояния.

Как сообщалось, 27 сентября в родильном отделении Клинической университетской больницы Паула Страдиня родились тройняшки - два мальчика и девочка. Это четвертая тройня, родившаяся в Латвии в этом году.

В этом году единовременное социальное пособие выплачено трем семьям, в которых родились тройняшки.

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