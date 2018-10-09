Правительство выделило 8538 евро семье родившихся в сентябре тройняшек

Семьям, в которых родилась тройня, государство оказывает единовременную материальную помощь, выплачивая социальное пособие из средств на непредвиденные расходы. С 2014 года его сумма составляет 8538 евро после уплаты налогов. Выплату пособия обеспечивает Министерство благосостояния.

Как сообщалось, 27 сентября в родильном отделении Клинической университетской больницы Паула Страдиня родились тройняшки - два мальчика и девочка. Это четвертая тройня, родившаяся в Латвии в этом году.