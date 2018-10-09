Стали известны имена 30 претендентов на "Золотой мяч"

Список из тридцати человек обновлялся в течение всего понедельника, пока в шесть этапов не были объявлены все фамилии. Итоговый список кандидатов выглядит следующим образом:

Вратари:

Алиссон (Бразилия, "Ливерпуль", прошлый сезон - "Рома"),

Тибо Куртуа (Бельгия, "Реал", Мадрид, прошлый сезон - "Челси"),

Уго Льорис (Франция, "Тоттенхэм"),

Ян Облак (Словения, "Атлетико").

Защитники:

Диего Годин (Уругвай, "Атлетико"),

Марсело (Бразилия, "Реал"),

Серхио Рамос (Испания, "Реал"),

Рафаэль Варан (Франция, "Реал").

Полузащитники:

Кевин Де Брюйне (Бельгия, "Манчестер Сити"),

Лука Модрич (Хорватия, "Реал"),

Иско (Испания, "Реал"),

Поль Погба (Франция, "Манчестер Юнайтед"),

Иван Ракитич (Хорватия, "Барселона"),

Н'Голо Канте (Франция, "Челси")

Эден Азар (Бельгия, "Челси").

Нападающие:

Серхио Агуэро (Аргентина, "Манчестер Сити"),

Антуан Гризманн (Франция, "Атлетико"),

Марио Манджукич (Хорватия, "Ювентус"),

Гарет Бэйл (Уэльс, "Реал"),

Карим Бензема (Франция, "Реал"),

Гарри Кейн (Англия, "Тоттенхэм"),

Килиан Мбаппе (Франция, "ПСЖ"),

Эдинсон Кавани (Уругвай, "ПСЖ"),

Неймар (Бразилия, "ПСЖ"),

Садио Мане (Сенегал, "Ливерпуль"),

Роберто Фирмино (Бразилия, "Ливерпуль"),

Мохаммед Салах (Египет, "Ливерпуль"),

Криштиану Роналду (Португалия, "Ювентус", прошлый сезон - "Реал"),

Луис Суарес (Уругвай, "Барселона"),

Лионель Месси (Аргентина, "Барселона").

Наибольшее представительство в списке среди всех клубов имеет мадридский "Реал" - 8 футболистов без учёта Криштиану Роналду, который летом перебрался в "Ювентус". В списке из 30 претендентов семь французских футболистов - это больше, чем представителей любой другой страны.

Церемония вручения премии "Золотой мяч" состоится 3 декабря в столице Франции Париже. Также впервые будут вручены призы лучшему молодому футболисту и лучшей футболистке мира.

Журнал France Football впервые вручил приз "Золотой мяч" в 1956 году. Наибольшее количество наград (по пять) в своем активе имеют португалец Криштиану Роналду и аргентинец Лионель Месси.