Стали известны имена 30 претендентов на "Золотой мяч"

Французский журнал France Football в понедельник опубликовал список из 30 претендентов на ежегодную премию "Золотой мяч", приз который издание вручает лучшему футболисту года.
Список из тридцати человек обновлялся в течение всего понедельника, пока в шесть этапов не были объявлены все фамилии. Итоговый список кандидатов выглядит следующим образом:
Вратари:
- Алиссон (Бразилия, "Ливерпуль", прошлый сезон - "Рома"),
- Тибо Куртуа (Бельгия, "Реал", Мадрид, прошлый сезон - "Челси"),
- Уго Льорис (Франция, "Тоттенхэм"),
- Ян Облак (Словения, "Атлетико").
Защитники:
- Диего Годин (Уругвай, "Атлетико"),
- Марсело (Бразилия, "Реал"),
- Серхио Рамос (Испания, "Реал"),
- Рафаэль Варан (Франция, "Реал").
Полузащитники:
- Кевин Де Брюйне (Бельгия, "Манчестер Сити"),
- Лука Модрич (Хорватия, "Реал"),
- Иско (Испания, "Реал"),
- Поль Погба (Франция, "Манчестер Юнайтед"),
- Иван Ракитич (Хорватия, "Барселона"),
- Н'Голо Канте (Франция, "Челси")
- Эден Азар (Бельгия, "Челси").
Нападающие:
- Серхио Агуэро (Аргентина, "Манчестер Сити"),
- Антуан Гризманн (Франция, "Атлетико"),
- Марио Манджукич (Хорватия, "Ювентус"),
- Гарет Бэйл (Уэльс, "Реал"),
- Карим Бензема (Франция, "Реал"),
- Гарри Кейн (Англия, "Тоттенхэм"),
- Килиан Мбаппе (Франция, "ПСЖ"),
- Эдинсон Кавани (Уругвай, "ПСЖ"),
- Неймар (Бразилия, "ПСЖ"),
- Садио Мане (Сенегал, "Ливерпуль"),
- Роберто Фирмино (Бразилия, "Ливерпуль"),
- Мохаммед Салах (Египет, "Ливерпуль"),
- Криштиану Роналду (Португалия, "Ювентус", прошлый сезон - "Реал"),
- Луис Суарес (Уругвай, "Барселона"),
- Лионель Месси (Аргентина, "Барселона").
Наибольшее представительство в списке среди всех клубов имеет мадридский "Реал" - 8 футболистов без учёта Криштиану Роналду, который летом перебрался в "Ювентус". В списке из 30 претендентов семь французских футболистов - это больше, чем представителей любой другой страны.
Церемония вручения премии "Золотой мяч" состоится 3 декабря в столице Франции Париже. Также впервые будут вручены призы лучшему молодому футболисту и лучшей футболистке мира.
Журнал France Football впервые вручил приз "Золотой мяч" в 1956 году. Наибольшее количество наград (по пять) в своем активе имеют португалец Криштиану Роналду и аргентинец Лионель Месси.