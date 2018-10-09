Вт, 9.10.2018
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Стали известны имена 30 претендентов на "Золотой мяч"

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ФОТО: Chistophe Ena/AP/Scanpix

Французский журнал France Football в понедельник опубликовал список из 30 претендентов на ежегодную премию "Золотой мяч", приз который издание вручает лучшему футболисту года.

Список из тридцати человек обновлялся в течение всего понедельника, пока в шесть этапов не были объявлены все фамилии. Итоговый список кандидатов выглядит следующим образом:

Вратари:

  • Алиссон (Бразилия, "Ливерпуль", прошлый сезон - "Рома"),
  • Тибо Куртуа (Бельгия, "Реал", Мадрид, прошлый сезон - "Челси"),
  • Уго Льорис (Франция, "Тоттенхэм"),
  • Ян Облак (Словения, "Атлетико").

Защитники:

  • Диего Годин (Уругвай, "Атлетико"),
  • Марсело (Бразилия, "Реал"),
  • Серхио Рамос (Испания, "Реал"),
  • Рафаэль Варан (Франция, "Реал").

Полузащитники:

  • Кевин Де Брюйне (Бельгия, "Манчестер Сити"),
  • Лука Модрич (Хорватия, "Реал"), 
  • Иско (Испания, "Реал"),
  • Поль Погба (Франция, "Манчестер Юнайтед"),
  • Иван Ракитич (Хорватия, "Барселона"),
  • Н'Голо Канте (Франция, "Челси")
  • Эден Азар (Бельгия, "Челси").

Нападающие:

  • Серхио Агуэро (Аргентина, "Манчестер Сити"),
  • Антуан Гризманн (Франция, "Атлетико"),
  • Марио Манджукич (Хорватия, "Ювентус"),
  • Гарет Бэйл (Уэльс, "Реал"),
  • Карим Бензема (Франция, "Реал"),
  • Гарри Кейн (Англия, "Тоттенхэм"),
  • Килиан Мбаппе (Франция, "ПСЖ"),
  • Эдинсон Кавани (Уругвай, "ПСЖ"),
  • Неймар (Бразилия, "ПСЖ"),
  • Садио Мане (Сенегал, "Ливерпуль"),
  • Роберто Фирмино (Бразилия, "Ливерпуль"),
  • Мохаммед Салах (Египет, "Ливерпуль"),
  • Криштиану Роналду (Португалия, "Ювентус", прошлый сезон - "Реал"),
  • Луис Суарес (Уругвай, "Барселона"), 
  • Лионель Месси (Аргентина, "Барселона").

Наибольшее представительство в списке среди всех клубов имеет мадридский "Реал" - 8 футболистов без учёта Криштиану Роналду, который летом перебрался в "Ювентус". В списке из 30 претендентов семь французских футболистов - это больше, чем представителей любой другой страны.

Церемония вручения премии "Золотой мяч" состоится 3 декабря в столице Франции Париже. Также впервые будут вручены призы лучшему молодому футболисту и лучшей футболистке мира.

Журнал France Football впервые вручил приз "Золотой мяч" в 1956 году. Наибольшее количество наград (по пять) в своем активе имеют португалец Криштиану Роналду и аргентинец Лионель Месси.

Криштиану Роналду и Лионель Месси

ФОТО: Fabrice Coffrini/AFP/Scanpix

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