Подозреваемый в жестоком убийстве болгарской журналистки задержан

«Мы можем сказать, что подозреваемый задержан», — заявил собеседник агентства, однако он отказался уточнять личность задержанного.

Пресс-секретарь болгарского МВД отказалась подтвердить или опровергнуть эту информацию и заявила, что министерство может выступить с официальным заявлением позднее.

О смерти 30-летней Мариновой стало известно 6 октября. Тело журналистки обнаружили в парке в болгарском городе Русе.

Полицейские уверены, что злоумышленники подстерегли Маринову во время пробежки. Они сначала избили и изнасиловали тележурналистку, а затем убили. Кроме того, преступники забрали ее телефон и ключи от припаркованной неподалеку машины.