С испорченной картиной Бэнкси случилось новое недоразумение

Мужчина приобрел картину за 40 тысяч фунтов стерлингов. Однако после того, как в пятницу, 5 октября, на аукционе дома Sotheby's в Лондоне аналогичная работа ушла с молотка за 1 042 000 фунтов, а затем была дистанционно уничтожена автором с помощью шредера, он решил собственноручно удвоить стоимость своей копии.

Испортив ее, коллекционер обратился к арт-экспертам, чтобы определить новую цену картины. Однако шокированные оценщики окрестили действия коллекционера «самовольным вандализмом» и озвучили новую цену: один фунт стерлингов.