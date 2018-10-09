Вт, 9.10.2018
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Артус Кайминьш ожидал результатов выборов в компании новой возлюбленной Они не скрывают своих чувств!

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ФОТО: Скриншот Instagram

Председатель правления партии KPV LV и бывший актер Латвийского национального театра Артус Кайминьш результатов выборов ожидал в компании таинственной брюнетки. Журнал Privātā Dzīve выяснил, что его новая дама сердца - фотограф Елена Соболевска, которая в соцсетях указала, что работает также педагогом и карьерным консультантом. 

Артус и Елена в ночь выборов своих симпатий от окружающих не скрывали - периодически обнимались, а торговый центр, где собралась партия, покинули, взявшись за руки, сообщает издание. Утром в воскресенье Соболевска в соцсетях поделилась селфи, на котором запечатлена вместе с любимым.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tagad tikai jāsagaida rezultāti. #valstijjasakarsevi

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В своем профиле Facebook она указала, что находится в отношениях с 17 августа этого года. Кроме того, девушка регулярно делится записями о KPV LV.

В прошлом году желтая пресса сообщала, что Кайминьш расстался со студенткой Натальей Бартушевич.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un burvīgs audiogids🎨

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