Председатель правления партии KPV LV и бывший актер Латвийского национального театра Артус Кайминьш результатов выборов ожидал в компании таинственной брюнетки. Журнал Privātā Dzīve выяснил, что его новая дама сердца - фотограф Елена Соболевска, которая в соцсетях указала, что работает также педагогом и карьерным консультантом.
Артус и Елена в ночь выборов своих симпатий от окружающих не скрывали - периодически обнимались, а торговый центр, где собралась партия, покинули, взявшись за руки, сообщает издание. Утром в воскресенье Соболевска в соцсетях поделилась селфи, на котором запечатлена вместе с любимым.
В своем профиле Facebook она указала, что находится в отношениях с 17 августа этого года. Кроме того, девушка регулярно делится записями о KPV LV.
В прошлом году желтая пресса сообщала, что Кайминьш расстался со студенткой Натальей Бартушевич.