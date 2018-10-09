Артус и Елена в ночь выборов своих симпатий от окружающих не скрывали - периодически обнимались, а торговый центр, где собралась партия, покинули, взявшись за руки, сообщает издание. Утром в воскресенье Соболевска в соцсетях поделилась селфи, на котором запечатлена вместе с любимым.

В своем профиле Facebook она указала, что находится в отношениях с 17 августа этого года. Кроме того, девушка регулярно делится записями о KPV LV.