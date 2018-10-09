9 октября 2018, 15:41
Американская звезда реалити-шоу и соцсетей Ким Кардашян (37) в очередной раз взорвала Интернет, разместив в своем Instagram весьма откровенный снимок.
На сей раз Ким позировала не полностью обнаженной - на ней было микроскопическое бикини из коллекции Chanel 1996 года.
Эту смелую модель купальника в свое время представляли на подиуме такие всемирно известные манекенщицы, как Ева Герцигова и Стелла Теннант.
"Винтаж Chanel, позвольте быть специфичными", - так подписала Кардашян это фото, которое за два дня собрало около четырех миллионов "одобрительных сердечек".
Не знаем, не пошловато ли?
Как известно, таких откровенных снимков на страничке супруги Канье Уэста в Instagram немало.
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