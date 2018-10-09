Вт, 9.10.2018
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Кардашян потрясла Сеть "горячим" фото в винтажном микро-бикини Ну очень специфично!

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Ким Кардашян

ФОТО: Jordan Strauss/AP/Scanpix

Американская звезда реалити-шоу и соцсетей Ким Кардашян (37) в очередной раз взорвала Интернет, разместив в своем Instagram весьма откровенный снимок.

На сей раз Ким позировала не полностью обнаженной - на ней было микроскопическое бикини из коллекции Chanel 1996 года.

Эту смелую модель купальника в свое время представляли на подиуме такие всемирно известные манекенщицы, как Ева Герцигова и Стелла Теннант.

"Винтаж Chanel, позвольте быть специфичными", - так подписала Кардашян это фото, которое за два дня собрало около четырех миллионов "одобрительных сердечек".

Не знаем, не пошловато ли?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chanel vintage, lets please be specific

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Как известно, таких откровенных снимков на страничке супруги Канье Уэста в Instagram немало.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Watch Keeping Up With The Kardashians tonight 😂

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🔫 super soaker 🔫

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Summer 3018

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Kimoji Fragrances available now on Kkwfragrance.com @kkwfragrance

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KKW BODY 4.30 on KKWFRAGRANCE.COM

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KKW BODY 4.30 by Vanessa Beecroft #KKWFRAGRANCE

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Getting ready this morning with my new lips from the KKW X MARIO

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