На сей раз Ким позировала не полностью обнаженной - на ней было микроскопическое бикини из коллекции Chanel 1996 года.

Эту смелую модель купальника в свое время представляли на подиуме такие всемирно известные манекенщицы, как Ева Герцигова и Стелла Теннант.

"Винтаж Chanel, позвольте быть специфичными", - так подписала Кардашян это фото, которое за два дня собрало около четырех миллионов "одобрительных сердечек".

Не знаем, не пошловато ли?