В Гробини автобус врезался в стоящую на пешеходном переходе машину; трое пострадавших
9 октября 2018, 15:17
Во вторник в Гробини автобус врезался в стоящую на пешеходном переходе машину, в результате чего пострадали три человека, сообщает Госполиция.
Авария произошла около 9 часов на дороге Рига-Скулте-Лиепая. Мужчина 1982 г. рожд., управляя автобусом "Setra S412", не учел дистанцию и врезался в автомашину "Toyota", остановившуюся на пешеходном переходе.
Травмы получили водитель "Toyota", женщина 1938 г. рожд., и ее пассажиры 1937 и 1943 г. рожд. Пассажиры доставлены в Лиепайскую региональную больницу, водитель будет лечиться дома. Об аварии начато административное дело.