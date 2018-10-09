Вт, 9.10.2018
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В Гробини автобус врезался в стоящую на пешеходном переходе машину; трое пострадавших

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ФОТО: Ģirts Gertsons

Во вторник в Гробини автобус врезался в стоящую на пешеходном переходе машину, в результате чего пострадали три человека, сообщает Госполиция.

Авария произошла около 9 часов на дороге Рига-Скулте-Лиепая. Мужчина 1982 г. рожд., управляя автобусом "Setra S412", не учел дистанцию и врезался в автомашину "Toyota", остановившуюся на пешеходном переходе.

Травмы получили водитель "Toyota", женщина 1938 г. рожд., и ее пассажиры 1937 и 1943 г. рожд. Пассажиры доставлены в Лиепайскую региональную больницу, водитель будет лечиться дома. Об аварии начато административное дело.

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