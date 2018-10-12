Афиша на выходные: Театр кошек, "Преступление и наказание", "Серебро" и хоккей

Хотите провести выходные необычно, интересно и с пользой? Русский TVNET составил подробную афишу с актуальными идеями для отдыха с любимой семьей, времяпрепровождения с друзьями, а также самыми яркими концертами и вечеринками. Если вы еще не определились с планами на ближайший уикенд - наша подборка для вас!
Для всей семьи: Дни животных, Театр кошек, охота за микробами и многое другое
Дни животных в Рижском зоопарке
Если в вашем имени или фамилии читается название какого-либо животного на любом языке, об этом нужно сообщить в кассе зоопарка. Для владельцев "звериных" имен и фамилий - специальная цена на билеты! Традиционно в рамках Дней животных будет и неофициальное соревнование между посетителями - какое животное окажется самым популярным в фамилиях и именах.
Внимание! Названия животных на иностранных языках надо будет подтвердить, взяв с собой копию из словаря (или другие "доказательства" :)
Когда: 13 и 14 октября с 10:00
Где: Рижскуий зоопарк, пр. межа, 1
Цена: стоимость входного билета в зоопарк
Новое представление Театра кошек Куклачева «Клоун и кошки»
Спектакль «КЛОУН И КОШКИ», посвященный звездам мировой клоунады - клоуну со сценическим псевдонимом Грок, Леониду Енгибарову и Чарли Чаплину, - это взгляд на великие имена через призму современности и, конечно же, через призму Театра кошек. Входя в образ и с легкостью исполняя репризы великих клоунов, заслуженный артист России Дмитрий Куклачев усложняет номера, добавляя в них трюки с 40 кошками и двумя очаровательными пуделями. Все ярко, красиво, смешно и весело! Кошки вытворяют чудеса!
Продолжительность спектакля 1 час 30 минут.
Когда: 13 октября в 17:00 (Вентспилс), 14 октября в 12:00 и 15:00 (Рига)
Где: Вентспилс - Дом театра Jūras vārti, ул. Карлинес, 40; Рига - Дом конгрессов, ул. Кр. Валдемара, 5
Цена: Вентспилс - 10-20 евро, Рига - 10-40 евро
"Охотники за микробами"
Новая программа проекта "Умная Рига" по биологии - "Охотники за микробами" - для тех, кто давно хотел узнать, как скисает молоко, почему микробы бывают не только вредными, но и полезными, и как мы с ними уживаемся. Ну и, конечно, разберемся, как это все изучают микробиологи.
За 2 часа ваш ребенок: познакомится с чудесными организмами, обитающими в капле воды; узнает о безопасных микробах и приручит несколько весьма полезных экземпляров; проведет исследования удивительных колоний бактерий; найдет опасного микроба среди культур миролюбивых дрожжей и обезвредит грозящую планете опасность.
Программа полностью интерактивна — каждый ребёнок выполняет задания собственноручно.
Для родителей, как и всегда, отдельная программа — интерактивная лекция-викторина. Поговорим о полезных и вредных микробах, о том, как наш организм им сопротивляется и почему иногда сопротивление бесполезно. Программа проходит на русском языке.
Когда: 13 октября в 11:00 (9-11 лет), в 14:00 (7-9 лет), в 17:00 (11-14 лет)
Где: школа ISMA Premjers, ул. Ломоносова, 1, к. 6
Цена: 30 евро
Детские чтения в Polaris
В кафе книжного магазина Polaris возобновляются традиционные детские чтения, столь полюбившиеся маленьким слушателям. 14 октября сказку Валентина Катаева "Цветик семицветик" будет читать поэт и сочинитель собственных сказок, ведущая программы "Зеленая лампа" на радио Балтком, известный в Риге журналист Рита Трошкина (Rita Ritter). Приглашаются дети младшего школьного возраста!
Когда: 14 октября в 12:00
Где: POLARIS в Domina Shopping, ул. Иерикю, 3
Цена: вход свободный
Новый сезон в Латвийском театре кукол
Свой 75-й, юбилейный, сезон открыл коллектив Латвийского театра кукол. С репертуаром театра можно ознакомиться здесь!
Когда: 13 и 14 октября в 11:0, 14:00 и 15:00
Где: ул. Кр. Барона, 16/18
Цена: 5,00 - 13,50 евро
Интерактивная выставка Future Live
В Elkor Plaza свой второй сезон открыла интерактивная выставка Future Live. Экспозиция создана с помощью современных технологий, которые «перемещают» посетителей в удивительный мир, населенный неземными существами, волшебными цветами и инопланетными растениями, с которыми с удовольствием будут взаимодействовать как дети, так и взрослые.
Когда: 13 и 14 октября с 11:00 до 20:00
Где: Бривибас гатве, 201
Цена: от 8 евро
Выставка "Кто чей друг?"
Выставка создана специально для детской аудитории и приглашает самых маленьких посетителей Национального художественного музея познакомиться с изображениями животных в произведениях искусства, чтобы вместе поразмышлять о таких ценностях, как дружба, преданность, сочувствие, любовь и ответственность. Цель проекта – поговорить с детьми на темы, которые обретают особую важность при знакомстве с окружающей средой. Название "Кто чей друг?" характеризует свойственную для детей форму открытия мира – задавать вопросы и в качестве главного критерия выдвигать отношения в семье и обществе.
Предварительное согласование времени посещения для групп - по эл. почте ekskursijas@lnmm.lv.
Когда: до 28 октября с 10:00 до 17:00
Где: Латвийский национальный художественный музей, ул. Я. Розенталя, 1
Цена: 0,50 - 3,50 евро
Культура и концерты
Премьера: "Преступление или наказание"
На первом плане в спектакле по мотивам романа Достоевского - бывший студент-юрист Родион Раскольников, мученик суровых будней и адепт философии нигилизма. Он, как и сверхчеловек Ницше, отрицает устаревшие нормы морали и общества, стремясь доказать себе, что он - нечто большее, чем «тварь дрожащая». Под влиянием своих убеждений Раскольников совершает убийство.
Каждый день нам приходится принимать важные решения - подчиняться порядку вещей или сопротивляться. Какой из вариантов является преступлением, а какой - наказанием? Есть ли вообще что-нибудь кроме преступления или наказания? И если да, то как выйти из этого заколдованного круга? Через прошлое и детские мечты Раскольникова творческая команда пытается понять героя. История разыгрывается почти без слов с помощью предметов, масок и других выразительных средств.
Когда: 14 октября в 19.00
Где: Рижский русский театр
Нельсонс и оркестр
Выдающийся дирижер Андрис Нельсонс приглашает на свой концерт в Латвийской национальной опере. Лейпцигский оркестр "Gewandhaus" под его управлением сыграет грандиозную 5-ю симфонию Густава Малера (1860–1911). А вместе с виртуозным трубачом из Швеции Хоканом Гарденбергером музыканты исполнят концерт для трубы "Nobody knows the trouble I see" немецкого авангардиста XX-го века Бернда Алоиса Циммермана.
Когда: 14 октября в 19.00
Где: Латвийская национальная опера
Клубные мероприятия
SEREBRO / СЕРЕБРО
Песни популярного girls-band СЕРЕБРО узнаешь с первых аккордов. Их композиции покоряют не только российские, но и европейские музыкальные чарты. За десять лет музыкальной карьеры дэнс-проект выпустил три альбома : «Опиумroz», «Mama Lover», получивший платиновый статус в Италии и «Силу трёх» -лучший альбомом 2015-ого года по версии нескольких музыкальных телеканалов России.
Когда: 13 октября в 22:00
Где: концертный холл ''Студио 69''
Тяжелый рок: «КняZz»
В Риге с новой программой «Назад в будущее» выступит группа «КняZz». Ее лидер - Андрей Князев «Князь» ранее был фронтменом легендарной панк-группы «Король и Шут», вписавшей свое имя в историю русского рока. О создании сольного музыкального проекта Андрей Князев задумывался ещё во времена «Короля и Шута» и в 2011 году основал панк-рок-группу «КняZz». Фанаты вначале отнеслись к проекту с недоверием, но вскоре сменили гнев на милость. Со временем коллектив нашел свое уникальное звучание - сочетание хард-рока, готик-рока и фолка, а его лирика стала более содержательной.
На концерте в Риге музыканты исполнят работы из новой программы «Назад в будущее», а также споют песни группы «Король и Шут».
Когда: 12 октября
Где: клуб Melnā Piektdiena
Перевернем комедию?
Резидент Comedy Club, популярный российский комик Илья Соболев представит сольный стендап концерт. Соболев имеет собственное шоу «Дядя Витя», где выступает в образе вредного деда, с недавних пор ведет видеоблог на Youtube, где освещает самые актуальные темы. Для рижан Соболев подготовил новую юмористическую программу под названием «Перевернем комедию?».
Когда: 13 октября в 19.00
Где: Ночной клуб Studio 69
Цена: 20.00 - 35.00 евро
Спорт
Футбол. Лига Наций
Латвия — Казахстан
Сборная Латвии проведёт свой третий матч в рамках Лиги Наций. На этот раз наша сборная у себя дома сыграет с национальной командой Казахстана. После первых двух туров Латвия и Казахстан набрали по одному очку и находятся внизу турнирной таблицы. Домашняя победа для нашей сборной будет очень кстати, если команда планирует продолжать борьбу за выход на чемпионат Европы. Поддержать нашу сборную можно будет прямо на стадионе!
Когда: 13 октября в 19:00
Где: Стадион "Даугава", Рига
Цена: 4,90 — 15 евро
КХЛ
"Динамо" Рига — "Адмирал" Владивосток
Рижское "Динамо" не может выиграть уже пять матчей подряд. Последние три игры команда провела на выезде и не смогла заработать ни одного очка. 12 октября у "Динамо" начинается серия из трёх домашних игр. В первой игре подопечные Анкипанса встретятся с владивостокским "Адмиралом". Команде необходима поддержка, чтобы выбраться из непростой ситуации и наконец-таки одержать долгожданную победу. Приходите поддержать "Динамо"!
Когда: 14 октября в 17:00
Где: Арена Рига
Цена: 5 — 22 евро
Bigbank Skrien Latvija. 8-й этап
Соревнования пройдут в в золотой осенней Сигулде. Присоединяйтесь к сигулдскому полумарафону, забегу на 10-12 км, 5-7 км, а также детскому забегу.
Когда: 13 октября
Где: Сигулда