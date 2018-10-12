Афиша на выходные: Театр кошек, "Преступление и наказание", "Серебро" и хоккей

Когда: 14 октября в 12:00

Где: POLARIS в Domina Shopping, ул. Иерикю, 3

Цена: вход свободный

Новый сезон в Латвийском театре кукол

Свой 75-й, юбилейный, сезон открыл коллектив Латвийского театра кукол. С репертуаром театра можно ознакомиться здесь!

Когда: 13 и 14 октября в 11:0, 14:00 и 15:00

Где: ул. Кр. Барона, 16/18

Цена: 5,00 - 13,50 евро

Интерактивная выставка Future Live

В Elkor Plaza свой второй сезон открыла интерактивная выставка Future Live. Экспозиция создана с помощью современных технологий, которые «перемещают» посетителей в удивительный мир, населенный неземными существами, волшебными цветами и инопланетными растениями, с которыми с удовольствием будут взаимодействовать как дети, так и взрослые.

Когда: 13 и 14 октября с 11:00 до 20:00

Где: Бривибас гатве, 201

Цена: от 8 евро

Выставка "Кто чей друг?"

Выставка создана специально для детской аудитории и приглашает самых маленьких посетителей Национального художественного музея познакомиться с изображениями животных в произведениях искусства, чтобы вместе поразмышлять о таких ценностях, как дружба, преданность, сочувствие, любовь и ответственность. Цель проекта – поговорить с детьми на темы, которые обретают особую важность при знакомстве с окружающей средой. Название "Кто чей друг?" характеризует свойственную для детей форму открытия мира – задавать вопросы и в качестве главного критерия выдвигать отношения в семье и обществе.

Предварительное согласование времени посещения для групп - по эл. почте ekskursijas@lnmm.lv.

Когда: до 28 октября с 10:00 до 17:00

Где: Латвийский национальный художественный музей, ул. Я. Розенталя, 1

Цена: 0,50 - 3,50 евро

Культура и концерты

Премьера: "Преступление или наказание"

На первом плане в спектакле по мотивам романа Достоевского - бывший студент-юрист Родион Раскольников, мученик суровых будней и адепт философии нигилизма. Он, как и сверхчеловек Ницше, отрицает устаревшие нормы морали и общества, стремясь доказать себе, что он - нечто большее, чем «тварь дрожащая». Под влиянием своих убеждений Раскольников совершает убийство.

Каждый день нам приходится принимать важные решения - подчиняться порядку вещей или сопротивляться. Какой из вариантов является преступлением, а какой - наказанием? Есть ли вообще что-нибудь кроме преступления или наказания? И если да, то как выйти из этого заколдованного круга? Через прошлое и детские мечты Раскольникова творческая команда пытается понять героя. История разыгрывается почти без слов с помощью предметов, масок и других выразительных средств.

Когда: 14 октября в 19.00

Где: Рижский русский театр

Нельсонс и оркестр

Выдающийся дирижер Андрис Нельсонс приглашает на свой концерт в Латвийской национальной опере. Лейпцигский оркестр "Gewandhaus" под его управлением сыграет грандиозную 5-ю симфонию Густава Малера (1860–1911). А вместе с виртуозным трубачом из Швеции Хоканом Гарденбергером музыканты исполнят концерт для трубы "Nobody knows the trouble I see" немецкого авангардиста XX-го века Бернда Алоиса Циммермана.

Когда: 14 октября в 19.00

Где: Латвийская национальная опера

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