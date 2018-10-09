Вт, 9.10.2018
У меня может странная ассоциация, но Рига у меня ассоциируется с хлебом. Алина Астровская, "Орел и Решка"

В среду потеплеет до +17 градусов

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ФОТО: Sputnik/Scanpix

В среду в Латвии ожидается облачная погода и местами - главным образом в Видземе - возможен моросящий дождь, сообщает агентство ЛЕТА.

Будет дуть умеренный западный ветер, ночью на побережье сохранятся порывы ветра до 15 метров в секунду.

Ночью температура воздуха опустится до +8..+12 градусов, в юго-восточных районах - до +6..+8 градусов.

Днем воздух прогреется до +12..+17 градусов, солнечнее и теплее будет на юге страны.

В Риге в среду осадков не ожидается, умеренный юго-западный ветер сменится на западный. Температура воздуха составит от +10 градусов ночью до +16 градусов днем.

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