В среду потеплеет до +17 градусов
9 октября 2018, 15:32
В среду в Латвии ожидается облачная погода и местами - главным образом в Видземе - возможен моросящий дождь, сообщает агентство ЛЕТА.
Будет дуть умеренный западный ветер, ночью на побережье сохранятся порывы ветра до 15 метров в секунду.
Ночью температура воздуха опустится до +8..+12 градусов, в юго-восточных районах - до +6..+8 градусов.
Днем воздух прогреется до +12..+17 градусов, солнечнее и теплее будет на юге страны.
В Риге в среду осадков не ожидается, умеренный юго-западный ветер сменится на западный. Температура воздуха составит от +10 градусов ночью до +16 градусов днем.