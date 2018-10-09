В среду потеплеет до +17 градусов

Будет дуть умеренный западный ветер, ночью на побережье сохранятся порывы ветра до 15 метров в секунду.

Ночью температура воздуха опустится до +8..+12 градусов, в юго-восточных районах - до +6..+8 градусов.

Днем воздух прогреется до +12..+17 градусов, солнечнее и теплее будет на юге страны.