Вт, 9.10.2018
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Подсчитана доля слушателей, пиратски скачивающих музыку

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ФОТО: PantherMedia/Scanpix

Согласно заявлению Международной федерации фонографической промышленности, 38 процентов слушателей по всему миру загружают аудиофайли нелегально. Результаты основаны на анализе данных по 18 странам мира с крупнейшими аудиорынками. Об этом сказано в отчете организации.

Сообщается, что чаще всего пользователи загружают музыку нелегально с легальных сайтов, чтобы после слушать ее офлайн.

Таким образом действуют порядка 32 процентов слушателей. Еще 23 процента пересылают друг другу аудиофайлы.

IFPI проанализировала поведение слушателей в возрасте от 16 до 64 лет. При этом во внимание брались жители  США, Бразилии, Мексики, Аргентины, Испании, Швеции, Франции, Японии, Канады, Австралии, Италии, Польши, Германии, Нидерландов, Российской Федерации, Южной Африки и Южной Кореи. Именно они занимают львиную долю мирового рынка.

В отчете также отдельное место отводится рынкам Китая и Индии, где, согласно отчету, 96 процентов пользователей слушают музыку легально.

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