Подсчитана доля слушателей, пиратски скачивающих музыку

Согласно заявлению Международной федерации фонографической промышленности, 38 процентов слушателей по всему миру загружают аудиофайли нелегально. Результаты основаны на анализе данных по 18 странам мира с крупнейшими аудиорынками. Об этом сказано в отчете организации.
Сообщается, что чаще всего пользователи загружают музыку нелегально с легальных сайтов, чтобы после слушать ее офлайн.
Таким образом действуют порядка 32 процентов слушателей. Еще 23 процента пересылают друг другу аудиофайлы.
IFPI проанализировала поведение слушателей в возрасте от 16 до 64 лет. При этом во внимание брались жители США, Бразилии, Мексики, Аргентины, Испании, Швеции, Франции, Японии, Канады, Австралии, Италии, Польши, Германии, Нидерландов, Российской Федерации, Южной Африки и Южной Кореи. Именно они занимают львиную долю мирового рынка.
В отчете также отдельное место отводится рынкам Китая и Индии, где, согласно отчету, 96 процентов пользователей слушают музыку легально.