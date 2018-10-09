Подсчитана доля слушателей, пиратски скачивающих музыку

Сообщается, что чаще всего пользователи загружают музыку нелегально с легальных сайтов, чтобы после слушать ее офлайн.

Таким образом действуют порядка 32 процентов слушателей. Еще 23 процента пересылают друг другу аудиофайлы.

IFPI проанализировала поведение слушателей в возрасте от 16 до 64 лет. При этом во внимание брались жители США, Бразилии, Мексики, Аргентины, Испании, Швеции, Франции, Японии, Канады, Австралии, Италии, Польши, Германии, Нидерландов, Российской Федерации, Южной Африки и Южной Кореи. Именно они занимают львиную долю мирового рынка.