Фигуристка Юлия Липницкая возвращается на лёд

Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая впервые вернется на лед после завершения карьеры в 2017 году. Фигуристка примет участие в ледовом шоу Евгения Плющенко.
Олимпийская чемпионка Сочи выступит в ледовом шоу, а именно — в спектакле Евгения Плющенко по мотивам балета Петра Чайковского "Щелкунчик".
"Мы долгое время держали это в секрете, но, думаю, эта информация станет приятным сюрпризом для болельщиков и поклонников фигурного катания", — сказал Плющенко, выразив надежду на долгосрочное сотрудничество с фигуристкой.
Помимо Липницкой, в постановке Плющенко выступит и другая обладательница золотой медали Олимпиады - Аделина Сотникова.
Если 20-летняя Липницкая уже давно официально ушла из фигурного катания, то Сотникова хоть и весьма близка к этому, но еще не делала никаких заявлений. Тем не менее перед началом сезона спортсменка сообщила о своем решении пропустить еще один соревновательный год.
Липницкая после завершения спортивной карьеры с головой ушла в телевидение и тренерскую деятельность. С октября 2017 года она стала телекомментатором и отработала на этапах серии Гран-при и Олимпиаде.