Фигуристка Юлия Липницкая возвращается на лёд

Олимпийская чемпионка Сочи выступит в ледовом шоу, а именно — в спектакле Евгения Плющенко по мотивам балета Петра Чайковского "Щелкунчик".

"Мы долгое время держали это в секрете, но, думаю, эта информация станет приятным сюрпризом для болельщиков и поклонников фигурного катания", — сказал Плющенко, выразив надежду на долгосрочное сотрудничество с фигуристкой.

Помимо Липницкой, в постановке Плющенко выступит и другая обладательница золотой медали Олимпиады - Аделина Сотникова.

Если 20-летняя Липницкая уже давно официально ушла из фигурного катания, то Сотникова хоть и весьма близка к этому, но еще не делала никаких заявлений. Тем не менее перед началом сезона спортсменка сообщила о своем решении пропустить еще один соревновательный год.