Армия Украины потеряла стратегический запас боеприпасов

В пожаре 6-го арсенала Министерства обороны Украины в Ичнянском районе Черниговской области, где горят пять хранилищ боеприпасов, украинская армия вновь, как и в предыдущих пожарах, потеряла значительное количество вооружений (в 2017 году пожары на военных складах в Харьковской и Винницкой областях уничтожили там до 70% боеприпасов).
Заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Родион Тимошенко отказался подтверждать данные, что на территории арсенала в Ичне находилось 88 тыс. тонн боеприпасов. Отметив, что данная информация является секретной, но уточнил, что количество боеприпасов отличается в 1,5-2 раза в меньшую сторону от озвученной ранее. "Если вас интересует общий тоннаж, то эта информация закрыта, но приблизительно в полтора-два раза ошиблись корреспонденты, которые давали информацию", - заявил замначальника Генштаба ВСУ.
Генерал-майор заявил, что на горящих складах хранилось преимущественно стрелковое оружие, и там не было крупнокалиберных артиллерийских систем и не было ракетных комплексов "Бук", о чем поспешили объявить в ДНР.
Однако эти "скромные" данные военных были вскоре опровергнуты. В результате пожара в 6-м арсенале в Ичнянском районе взорвался стратегический запас боеприпасов. С таким заявлением выступил в эфире украинского телеканала "Прямой" советник главы МВД Украины, депутат Антон Геращенко.
"Украина в очередной раз теряет боеприпасы, стратегический запас, который стоит сотни миллионов долларов и который в Украине не производят. Там сейчас взрываются дефицитные снаряды для 122 мм гаубиц, снаряды для реактивных систем "Град", - сказал Геращенко. Среди потерь украинской армии также числятся минометные мины и танковые снаряды.
По словам советника главы МВД Украины, часть припасов на горящих складах хранилось под открытым небом. Геращенко добавил, что президент Украины Петр Порошенко после очередного взрыва на складах боеприпасов должен дать оценку качеству работы сотрудников Генштаба ВСУ и "сделать кадровые выводы".
Украинский журналист и военный эксперт Юрий Бутусов в своем Facebook сообщил, что пожар начался именно в хранилище реактивных снарядов "Град" 122 мм. "Установлено, что взорваны хранилища 120-мм минометных мин - весьма ценных "расходных" боеприпасов, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". Другие виды боеприпасов не пострадали", - написал журналист.
Он также сообщил, что 6-й арсенал "считался одним из относительно защищенных складов, благодаря наличию контрольно-следовой полосы". Однако там были проблемы такие же как и во всей украинской армии - "неадекватное планирование, неумение работать с людьми и расставлять кадры, нехватка рабочих рук и недостаток финансирования".
"У меня одна версия причины происшедшего - диверсия", - добавил он.
Версия - диверсия: склады взорвались в четырех разных местах
Действительно, версия "российской диверсии" вновь выходит на первый план, как и в предыдущих случаях пожаров на военных складах в Балаклее Харьковской области (март 2017 года) и на складах Генштаба в Калиновке Винницкой области (сентябрь 2017 года).
Как сообщил на брифинге замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины Родион Тимошенко, пожар на территории 6-го арсенала Минобороны возник в результате четырех взрывов на складе.
"На данный момент, по данным оперативной группы Генштаба, которая провела опрос дежурных на постах, они подтверждают факт взрывов, то есть подрыва в четырех местах арсенала", - заявил генерал-майор. По словам Тимошенко, взрывы произошли в разных местах арсенала, в результате чего возник пожар.
Он отметил, что диверсия является наиболее вероятной причиной взрывов. "Проверяется несколько версий произошедшего Службой безопасности, в частности, версия о возможном совершении диверсии", - добавил он.
Для установления причин и последствий чрезвычайного происшествия на место выехали следственно-оперативная группа Службы безопасности Украины и группа прокуроров военной прокуратуры.
Представители СБУ уже объявили, что "в рамках своей компетенции отрабатывает версию о возможной диверсии". А в военной прокуратуре пока не называют диверсию среди основных причин пожара. Кроме "диверсионной версии" со стороны российских спецслужб, которые якобы могли использовать для атаки беспилотники, рассматриваются также версия пожара для сокрытия хищений на складах, обычной халатности, личной мести и даже борьба за определенные должности.
Пока по факту пожара и последовавших взрывов на складах боеприпасов военная прокуратура Центрального региона начала уголовное производство по ч.3 ст.425 Уголовного Уодекса Украины "Халатное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения". Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.
Но версию теракта и диверсии уже поддержали чиновники и политики Украиины.
Министр инфраструктуры Украины (глава Минтранса) Владимир Омелян на своей странице в Facebook объяснил украинцам, что Москва виновата вообще во всех катастрофах, которые происходят в мире. "Что общего между войной в Приднестровье, Грузии, оккупацией Крыма и войной на востоке Украины, уничтожением Сирии, убийствами в Лондоне, Киеве, Солсбери, хакерскими атаками в Нидерландах, Украине, вмешательствах в выборах по всему миру? Как и взрывами на украинских складах? Ответ один: Россия-Москва-Кремль", - уверен министр.
Народный депутат от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Мосийчук объявил, что обладает неопровержимой информацией, что "имеет место вражеская диверсия, теракт!... Это жестокая реальность!!! Это война!!!", написал он в Facebook.
Версию о "руке Кремля" считает наиболее вероятной и военный эксперт Юрий Бутусов. "Ичня ближе всего к РФ, туда беспилотник также долетит как долетел до Балаклеи. Так что не воровство это, это нападение... Ичня - один из немногих оставшихся у нас крупных складов боеприпасов, осталось всего три больших склада!... Надо предупредить жителей трех оставшихся больших складов", - написал он.
А депутат Верховной Рады Украины, член украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза в своем Facebook отметил, что год назад заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид на согласительном совете в "публично предупреждала в парламенте об опасности взрывов на складах в Ичне. И они взорвались". "Я точно знаю, что военная прокуратура обнаружила нарушения на военных складах в Ичне. Об этом они сообщили ровно год назад. Требовала их исправить. Но в итоге там звучат взрывы", - напомнил депутат.
Он также отметил, что "Харьковский апелляционный административный суд восстановил в должности ответственного за хранение вооружения на военном арсенале в Балаклее", которые произошел 23 марта 2017.
"Независимо от того, диверсия это или следствие служебной халатности, но этой трагедии можно было избежать. Но ответственные лица не сделали все зависящее от них, чтобы предотвратить ситуацию, которую мы видим сейчас в Ичне. И до тех пор, пока ответственные за это не начнут нести уголовную ответственность, мы и дальше будем лишь фиксировать взрывы и пожары на складах боеприпасов. Безнаказанность порождает новые преступления", - считает депутат Борислав Береза.