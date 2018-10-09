Армия Украины потеряла стратегический запас боеприпасов

Он отметил, что диверсия является наиболее вероятной причиной взрывов. "Проверяется несколько версий произошедшего Службой безопасности, в частности, версия о возможном совершении диверсии", - добавил он.

Для установления причин и последствий чрезвычайного происшествия на место выехали следственно-оперативная группа Службы безопасности Украины и группа прокуроров военной прокуратуры.

Представители СБУ уже объявили, что "в рамках своей компетенции отрабатывает версию о возможной диверсии". А в военной прокуратуре пока не называют диверсию среди основных причин пожара. Кроме "диверсионной версии" со стороны российских спецслужб, которые якобы могли использовать для атаки беспилотники, рассматриваются также версия пожара для сокрытия хищений на складах, обычной халатности, личной мести и даже борьба за определенные должности.

Пока по факту пожара и последовавших взрывов на складах боеприпасов военная прокуратура Центрального региона начала уголовное производство по ч.3 ст.425 Уголовного Уодекса Украины "Халатное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения". Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

Но версию теракта и диверсии уже поддержали чиновники и политики Украиины.

Министр инфраструктуры Украины (глава Минтранса) Владимир Омелян на своей странице в Facebook объяснил украинцам, что Москва виновата вообще во всех катастрофах, которые происходят в мире. "Что общего между войной в Приднестровье, Грузии, оккупацией Крыма и войной на востоке Украины, уничтожением Сирии, убийствами в Лондоне, Киеве, Солсбери, хакерскими атаками в Нидерландах, Украине, вмешательствах в выборах по всему миру? Как и взрывами на украинских складах? Ответ один: Россия-Москва-Кремль", - уверен министр.

Народный депутат от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Мосийчук объявил, что обладает неопровержимой информацией, что "имеет место вражеская диверсия, теракт!... Это жестокая реальность!!! Это война!!!", написал он в Facebook.

Версию о "руке Кремля" считает наиболее вероятной и военный эксперт Юрий Бутусов. "Ичня ближе всего к РФ, туда беспилотник также долетит как долетел до Балаклеи. Так что не воровство это, это нападение... Ичня - один из немногих оставшихся у нас крупных складов боеприпасов, осталось всего три больших склада!... Надо предупредить жителей трех оставшихся больших складов", - написал он.

А депутат Верховной Рады Украины, член украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза в своем Facebook отметил, что год назад заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид на согласительном совете в "публично предупреждала в парламенте об опасности взрывов на складах в Ичне. И они взорвались". "Я точно знаю, что военная прокуратура обнаружила нарушения на военных складах в Ичне. Об этом они сообщили ровно год назад. Требовала их исправить. Но в итоге там звучат взрывы", - напомнил депутат.

Он также отметил, что "Харьковский апелляционный административный суд восстановил в должности ответственного за хранение вооружения на военном арсенале в Балаклее", которые произошел 23 марта 2017.