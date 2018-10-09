В США метеорит стоимостью $100 тыс. служил подпоркой для двери

К нынешнему владельцу артефакта, камень попал вместе с покупкой фермы в Эдморе в 1988 году, сообщает CNN.

Во время совершения сделки покупатель обратил внимание на огромный кусок породы, подпиравший дверь. Продавец сообщил мужчине, что это метеорит, приземлившийся на ферму в 1930 году и теперь также является собственностью нового владельца вместе с фермой. В последующие годы камень продолжал использоваться в хозяйстве.

Однако в этом году мужчина, вдохновленный рассказами о стоимости небесных тел, решил оценить метеорит,

Мария Сибеску, установившая подлинность камня, отметила: «Это наиболее ценный экземпляр,который я встречала в своей жизни, как с коммерческой, так и с научной точки зрения. По результатам экспертизы было установлено,что метеорит состоит из 88.5% железа и 11.5% никеля. Общая стоимость камня оценивается $100 тыс.

Руководство музея Минералов штата Мэн заинтересовано артефактом и раздумывает над покупкой.