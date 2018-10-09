Авиакомпания не пустила пассажира в самолет из-за шорт

Предприниматель Йордан Бишоп рассказал, что перед посадкой один из сотрудников авиакомпании оказался неудовлетворен его внешним видом. В итоге на место прибыл менеджер, который не позволил Бишопу пройти на борт в шортах и предложил переодеться.

Бишоп не имел с собой брюк, поскольку температура в Джакарте достигала в этот день 32 градусов. Он пытался доказать свою правоту, но на борт его так и не пустили.