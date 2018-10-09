Вт, 9.10.2018
Есть такая поговорка: "Приготовь ребенка к пути, а не путь для ребенка". Так вот - электронные журналы во многом ведут ребенка не в том направлении... Эрика Сташкевич, журналист TVNET

Авиакомпания не пустила пассажира в самолет из-за шорт

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Самолет Saudi Arabian Airlines

ФОТО: AFP / Scanpix

Компания Saudi Arabian Airlines едва не сняла пассажира из-за того, что он был одет в шорты. Об этом пишет The Independent.

Предприниматель Йордан Бишоп рассказал, что перед посадкой один из сотрудников авиакомпании оказался неудовлетворен его внешним видом. В итоге на место прибыл менеджер, который не позволил Бишопу пройти на борт в шортах и предложил переодеться.

Бишоп не имел с собой брюк, поскольку температура в Джакарте достигала в этот день 32 градусов. Он пытался доказать свою правоту, но на борт его так и не пустили.

В итоге ему пришлось приобрести саронг, в котором он смог пройти на борт самолета. По словам мужчины, с такими правилами он столкнулся впервые.

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