Авиакомпания не пустила пассажира в самолет из-за шорт
9 октября 2018, 16:35
Компания Saudi Arabian Airlines едва не сняла пассажира из-за того, что он был одет в шорты. Об этом пишет The Independent.
Предприниматель Йордан Бишоп рассказал, что перед посадкой один из сотрудников авиакомпании оказался неудовлетворен его внешним видом. В итоге на место прибыл менеджер, который не позволил Бишопу пройти на борт в шортах и предложил переодеться.
Бишоп не имел с собой брюк, поскольку температура в Джакарте достигала в этот день 32 градусов. Он пытался доказать свою правоту, но на борт его так и не пустили.
В итоге ему пришлось приобрести саронг, в котором он смог пройти на борт самолета. По словам мужчины, с такими правилами он столкнулся впервые.