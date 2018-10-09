Вт, 9.10.2018
Есть такая поговорка: "Приготовь ребенка к пути, а не путь для ребенка". Так вот - электронные журналы во многом ведут ребенка не в том направлении... Эрика Сташкевич, журналист TVNET

Полиция изъяла краденную технику. Ищет владельцев

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ФОТО: Фото VP

На прошлой недел сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в кражах мотоцикла и садовой техники, которые были совершены в волостях Кекавас и Даугмалес.

В рамках расследования стражи порядка провели обыск по месту жительства подозреваемого, обнаружили и изъяли минитрактор, мотоцикл и газонокосилку. Техника, как предполагается, так же была похищена, сообщили в полиции.

ФОТО: Фото VP

Работники правоохранительных органов просят отозваться возможных владельцев этой техники. Звоните по номерам телефонов 67099200, 26392819 или 110.

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