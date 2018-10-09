Полиция изъяла краденную технику. Ищет владельцев
9 октября 2018, 16:40
На прошлой недел сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в кражах мотоцикла и садовой техники, которые были совершены в волостях Кекавас и Даугмалес.
В рамках расследования стражи порядка провели обыск по месту жительства подозреваемого, обнаружили и изъяли минитрактор, мотоцикл и газонокосилку. Техника, как предполагается, так же была похищена, сообщили в полиции.
Работники правоохранительных органов просят отозваться возможных владельцев этой техники. Звоните по номерам телефонов 67099200, 26392819 или 110.