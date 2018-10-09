НАТО расширяет масштаб военных учений в Норвегии

В военных учениях НАТО Trident Juncture примет участие авианосец США "Гарри Трумэн". Об этом командующий военно-морскими силами (ВМС) США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго заявил во вторник, 9 октября, в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе.
Кроме того, число участников маневров, которые пройдут c 25 октября по 7 ноября на территории Норвегии, а также в Балтийском море и Северной Атлантике, увеличено на 5000 человек. Таким образом, в учениях будут задействованы около 50 тысяч военных из 31 страны, а также порядка 150 самолетов и 60 кораблей, передает Deutsche Welle.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг особо выделил оборонительный характер маневров. Мероприятие, имитирующее ответ альянса на вооруженное нападение на одного из его участников, не направлено против России, подчеркнул Столтенберг.