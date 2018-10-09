НАТО расширяет масштаб военных учений в Норвегии

Кроме того, число участников маневров, которые пройдут c 25 октября по 7 ноября на территории Норвегии, а также в Балтийском море и Северной Атлантике, увеличено на 5000 человек. Таким образом, в учениях будут задействованы около 50 тысяч военных из 31 страны, а также порядка 150 самолетов и 60 кораблей, передает Deutsche Welle.