7 октября 36-летняя Барбара Буш, дочь бывшего американского президента Джорджа Буша, сыграла свадьбу со своим избранником Крейгом Койном после долгих отношений на расстоянии, сообщает Woman.ru.
Дочь экс-президента США Джорджа Буша Барбара связала себя узами брака со сценаристом Крейгом Койном. Молодые люди долгое время встречались, живя в разных местах, но теперь Крейг переедет из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк к Барбаре.
Церемония прошла в кругу самых близких в семейном комплексе Кеннебанкпорт рядом с океаном, сообщает американское издание People.
Барбара мечтала о свадьбе, где были бы только самые близкие, поэтому на торжестве присутствовали всего 20 человек.
«У нас была очень короткая, милая церемония», — поделилась невеста после бракосочетания. К алтарю Барбару вел ее отец, 72-летний Джордж Буш, после чего молодые обменялись клятвами и кольцами. Для торжества дочь экс-президента выбрала лаконичное платье цвета слоновой кости от дизайнера Веры Вонг.
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Barbara is named for a unique and strong woman — and rightly so, because she is unique and strong. @laurawbush and I are so proud of our compassionate, daring, fierce, kind, intelligent, loving daughter. And we’re thrilled to welcome Craig Coyne to our family. 📸: @paulmorsephoto