Вт, 9.10.2018
Есть такая поговорка: "Приготовь ребенка к пути, а не путь для ребенка". Так вот - электронные журналы во многом ведут ребенка не в том направлении... Эрика Сташкевич, журналист TVNET

36-летняя дочь экс-президента США Джорджа Буша вышла замуж К алтарю вел, естественно, папа

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ФОТО: скриншот instagram.com/thebluebirdcircle

7 октября 36-летняя Барбара Буш, дочь бывшего американского президента Джорджа Буша, сыграла свадьбу со своим избранником Крейгом Койном после долгих отношений на расстоянии, сообщает Woman.ru.

Дочь экс-президента США Джорджа Буша Барбара связала себя узами брака со сценаристом Крейгом Койном. Молодые люди долгое время встречались, живя в разных местах, но теперь Крейг переедет из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк к Барбаре.

Церемония прошла в кругу самых близких в семейном комплексе Кеннебанкпорт рядом с океаном, сообщает американское издание People.

Барбара мечтала о свадьбе, где были бы только самые близкие, поэтому на торжестве присутствовали всего 20 человек.

«У нас была очень короткая, милая церемония», — поделилась невеста после бракосочетания. К алтарю Барбару вел ее отец, 72-летний Джордж Буш, после чего молодые обменялись клятвами и кольцами. Для торжества дочь экс-президента выбрала лаконичное платье цвета слоновой кости от дизайнера Веры Вонг.

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Beauty. 📸 @allisonvsmith

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