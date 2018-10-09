Дочь экс-президента США Джорджа Буша Барбара связала себя узами брака со сценаристом Крейгом Койном. Молодые люди долгое время встречались, живя в разных местах, но теперь Крейг переедет из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк к Барбаре.

Церемония прошла в кругу самых близких в семейном комплексе Кеннебанкпорт рядом с океаном, сообщает американское издание People.

Барбара мечтала о свадьбе, где были бы только самые близкие, поэтому на торжестве присутствовали всего 20 человек.