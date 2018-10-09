Латвийский велогонщик Томс Скуйиньш одержал свою самую громкую победу в карьере

Латвийский велогонщик Томс Скуйиньш из команды Trek-Segafredo во вторник одержал победу на однодневных соревнованиях Tre Valli Varesine, которые проходили в Италии.
Скуйиньш одержал победу на дистанции в 212 километров на последних метрах, когда обогнал финишировавшего вторым француза Тибо Пино из команды Groupama - FDJ и Питера Кеннова из BORA-hansgrohe.
Незадолго до финиша Скуйиньш сравнялся с Кеновой и сформировалась группа из семи велогонщиков. Первым финишный спринт начал Пино, но ему не удалось выдержать скорость Скуйиньша и пришлось смириться со вторым местом.
Скуйиньш пересек финиш спустя четыре часа 55 минут и 40 секунд после старта.
За победу в этих соревнованиях латвийский спортсмен заработал 200 рейтинговых очков (UCI).
27-летний уроженец Царникавы за время своей профессиональной карьеры ни разу не побеждал на соревнованиях такого ранга, которые по значимости находятся сразу после World Tour UCI.