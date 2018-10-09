Латвийский велогонщик Томс Скуйиньш одержал свою самую громкую победу в карьере

Скуйиньш одержал победу на дистанции в 212 километров на последних метрах, когда обогнал финишировавшего вторым француза Тибо Пино из команды Groupama - FDJ и Питера Кеннова из BORA-hansgrohe.

Незадолго до финиша Скуйиньш сравнялся с Кеновой и сформировалась группа из семи велогонщиков. Первым финишный спринт начал Пино, но ему не удалось выдержать скорость Скуйиньша и пришлось смириться со вторым местом.

Скуйиньш пересек финиш спустя четыре часа 55 минут и 40 секунд после старта.

За победу в этих соревнованиях латвийский спортсмен заработал 200 рейтинговых очков (UCI).