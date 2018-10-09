Посол Саудовской Аравии раскритиковал сообщения о гибели журналиста

Эр-Рияд разрешил турецким властям обыскать генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле, говорится в опубликованном МИД Турции документе. Саудиты "открыты к сотрудничеству", подчеркивается в сообщении ведомства.

Об исчезновении Хашкаджи стало известно 3 октября. Проживающий в США 59-летний обозреватель американской газеты Washington Post пропал после того, как прибыл в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак. Невеста Джамаля Хашкаджи живет в Турции, пререадет Deutsche Welle.