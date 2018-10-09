Посол Саудовской Аравии раскритиковал сообщения о гибели журналиста

Сообщения о гибели или аресте саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи являются "мрачными слухами". Об этом заявил во вторник, 9 октября, посол Саудовской Аравии в США Халид бен Сальман.
Эр-Рияд разрешил турецким властям обыскать генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле, говорится в опубликованном МИД Турции документе. Саудиты "открыты к сотрудничеству", подчеркивается в сообщении ведомства.
Об исчезновении Хашкаджи стало известно 3 октября. Проживающий в США 59-летний обозреватель американской газеты Washington Post пропал после того, как прибыл в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак. Невеста Джамаля Хашкаджи живет в Турции, пререадет Deutsche Welle.
6 октября газета Washington Post со ссылкой на неназванных собеседников написала о группе из 15 человек, прибывших в Турцию из Саудовской Аравии "специально для убийства" Хашкаджи. Советник президента Турции Ясин Актай заявил, что журналиста могли убить в генконсульстве.