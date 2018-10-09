Рижское "Динамо" проиграло пятый матч подряд в КХЛ. На этот раз в Астане

Рижане пропустили достаточно быстро - наши хоккеисты ошиблись в обороне, выпустив один на один с вратарем Никиту Михайлиса, который свой шанс не упустил. В оставшееся время первого периода, результат так и не изменился.

Во втором периоде у игроков "Барыса" несколько раз возникали проблемы с дисциплиной, за что провинившихся наказывали двухминутными удалениями. К сожалению, наша команда не смогла реализовать численное преимущество. За 40 секунд до конца периода сработало правило "не забиваешь ты, забивают тебе" - Даррен Диц удвоил преимущество астанинской команды.

В заключительном периоде Кевин Даллмен заставил Кристерса Гудлевскиса в третий раз достать шайбу из ворот. Рижанам удалось отквитать один гол усилиями Линуса Видделя. Швед является лучшим бомбардиром лиги - на его счету 11 голов.