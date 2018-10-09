Рижское "Динамо" проиграло пятый матч подряд в КХЛ. На этот раз в Астане

В рамках очередного матча регулярного чемпионата КХЛ рижское "Динамо" уступило на выезде астанинскому клубу "Барыс" со счётом 1:3 (0:1, 0:1, 1:1). Это пятое подряд поражение для нашей команды.
Рижане пропустили достаточно быстро - наши хоккеисты ошиблись в обороне, выпустив один на один с вратарем Никиту Михайлиса, который свой шанс не упустил. В оставшееся время первого периода, результат так и не изменился.
Во втором периоде у игроков "Барыса" несколько раз возникали проблемы с дисциплиной, за что провинившихся наказывали двухминутными удалениями. К сожалению, наша команда не смогла реализовать численное преимущество. За 40 секунд до конца периода сработало правило "не забиваешь ты, забивают тебе" - Даррен Диц удвоил преимущество астанинской команды.
В заключительном периоде Кевин Даллмен заставил Кристерса Гудлевскиса в третий раз достать шайбу из ворот. Рижанам удалось отквитать один гол усилиями Линуса Видделя. Швед является лучшим бомбардиром лиги - на его счету 11 голов.
Для подопечных Гирта Анкипанса сегодняшнее поражение стало пятым подряд. В последних семи матчах рижане победили лишь однажды. Следующий матч "Динамо" проведёт 12 октября дома против "Куньлунь Ред Стар". Будем надеется, что при своих болельщиках "динамовцы" сумеют прервать серию неудач и одержат победу.