Индийского министра обвинили в сексуальных домогательствах

Согласно имеющейся информации, обвинения против министра выдвинула журналистка Прия Рамани. Уточняется, что Акбар в прошлом также был известным журналистом.

«У значительного числа женщин есть еще худшие истории об этом хищнике, возможно, они поделятся», — заявила Рамани, передает Gazeta ru.