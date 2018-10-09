Индийского министра обвинили в сексуальных домогательствах
9 октября 2018, 20:47
В Индии государственный министр иностранных дел Мобашар Джавед Акбар был обвинен в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает NDTV.
Согласно имеющейся информации, обвинения против министра выдвинула журналистка Прия Рамани. Уточняется, что Акбар в прошлом также был известным журналистом.
«У значительного числа женщин есть еще худшие истории об этом хищнике, возможно, они поделятся», — заявила Рамани, передает Gazeta ru.
Как отмечается, в индийском МИДе пока не прокомментировали обвинения в адрес Акбара.