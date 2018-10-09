Вт, 9.10.2018
Есть такая поговорка: "Приготовь ребенка к пути, а не путь для ребенка". Так вот - электронные журналы во многом ведут ребенка не в том направлении... Эрика Сташкевич, журналист TVNET

Индийского министра обвинили в сексуальных домогательствах

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Индийские женщины (Иллюстративное фото)

ФОТО: EPA/Scanpix

В Индии государственный министр иностранных дел Мобашар Джавед Акбар был обвинен в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает NDTV.

Согласно имеющейся информации, обвинения против министра выдвинула журналистка Прия Рамани. Уточняется, что Акбар в прошлом также был известным журналистом.

«У значительного числа женщин есть еще худшие истории об этом хищнике, возможно, они поделятся», — заявила Рамани, передает Gazeta ru.

Как отмечается, в индийском МИДе пока не прокомментировали обвинения в адрес Акбара.

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