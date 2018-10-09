Вт, 9.10.2018
Есть такая поговорка: "Приготовь ребенка к пути, а не путь для ребенка". Так вот - электронные журналы во многом ведут ребенка не в том направлении... Эрика Сташкевич, журналист TVNET

В Афганистане смертник подорвался на избирательном участке

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ФОТО: EPA/Scanpix

На юге Афганистана во время предвыборного митинга террорист-смертник подорвал себя - погибли восемь человек, включая кандидата в депутаты. Об этом сообщает агентство Reuters во вторник, 9 октября.

Как отмечает издание, среди погибших - кандидат в депутаты Салех Мохаммад Ачекзай. Также по меньшей мере 11 человек получили ранения, передает Korrespondent.net.

"Террорист-смертник убил восемь человек в южной афганской провинции Гильменд, включая кандидата на будущих парламентских выборах", - говорится в сообщении.

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