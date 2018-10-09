В Афганистане смертник подорвался на избирательном участке
9 октября 2018, 22:04
На юге Афганистана во время предвыборного митинга террорист-смертник подорвал себя - погибли восемь человек, включая кандидата в депутаты. Об этом сообщает агентство Reuters во вторник, 9 октября.
Как отмечает издание, среди погибших - кандидат в депутаты Салех Мохаммад Ачекзай. Также по меньшей мере 11 человек получили ранения, передает Korrespondent.net.
"Террорист-смертник убил восемь человек в южной афганской провинции Гильменд, включая кандидата на будущих парламентских выборах", - говорится в сообщении.