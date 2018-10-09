Шотландия сможет решить проблему Brexit, лишь обретя независимость

"Brexit представляет собой серьезную проблему для Шотландии. Единственный путь ее разрешения - это стать независимой страной", - констатировала лидер националистов. По словам Стерджен, независимая Шотландия "будет светочем прогрессивных ценностей: равноправия, перспективных возможностей, культурного многообразия и справедливости".

Оценивая курс, которым ведет Великобританию к Brexit правительство консерваторов, глава шотландского правительства заметила: "Это хаос. Тяжело наблюдать за складывающейся бедственной ситуацией с иным ощущением, кроме ужаса". "Только подумайте, - продолжила Стерджен, - насколько большими, чем сейчас, могли бы быть наши надежды, если бы мы передали будущее Шотландии в руки самой Шотландии и стали бы независимой страной", передает Newsru.com.

При этом Стерджен ободрила своих сторонников, передает BBC. Она сказала, что "более чем когда-либо уверена в том, что Шотландия обретет независимость". Однако Никола Стерджен призвала националистов к "прагматизму и терпению", чтобы дождаться, когда "рассеется туман" Brexit. Кроме того, требуется проводить агитацию среди тех, кто в 2014 году проголосовал против шотландской независимости.