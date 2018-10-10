Ср, 10.10.2018
Есть такая поговорка: "Приготовь ребенка к пути, а не путь для ребенка". Так вот - электронные журналы во многом ведут ребенка не в том направлении... Эрика Сташкевич, журналист TVNET

В бюджетах министерств нашли "лишние" 15,7 миллионов евро

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Министерство финансов, обобщив в сентябре информацию о бюджетах всех министерств, констатировало, что у шести министерств образовался финансовый излишек в размер 15,7 млн евро, пишет "Латвияс Авизе".

Минфин не называет эти министерства, но известно, что Миндрава среди них нет. Часть этой суммы, 5,7 млн евро, будет направлена в бюджет обороны, чтобы расходы Латвии на оборону достигли 2% от ВВП.

Как рассказала министр финансов Дана Рейзниеце-Озола, министерства не успели освоить эти суммы, и Минфин предлагает направить их на три цели, чтобы сделать до конца года "несколько хороших дел".

Помимо денег на оборону, 5,9 млн евро требуется, чтобы покрыть убытки пассажирских перевозчиков. В-третьих, средства будут направлены Службе контроля.

Сначала средства нужно направить в программу на непредвиденные обстоятельства, так как прямо перечислены от одного министерства другому они быть не могут.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ