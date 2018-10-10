В бюджетах министерств нашли "лишние" 15,7 миллионов евро

Министерство финансов, обобщив в сентябре информацию о бюджетах всех министерств, констатировало, что у шести министерств образовался финансовый излишек в размер 15,7 млн евро, пишет "Латвияс Авизе".
Минфин не называет эти министерства, но известно, что Миндрава среди них нет. Часть этой суммы, 5,7 млн евро, будет направлена в бюджет обороны, чтобы расходы Латвии на оборону достигли 2% от ВВП.
Как рассказала министр финансов Дана Рейзниеце-Озола, министерства не успели освоить эти суммы, и Минфин предлагает направить их на три цели, чтобы сделать до конца года "несколько хороших дел".
Помимо денег на оборону, 5,9 млн евро требуется, чтобы покрыть убытки пассажирских перевозчиков. В-третьих, средства будут направлены Службе контроля.
Сначала средства нужно направить в программу на непредвиденные обстоятельства, так как прямо перечислены от одного министерства другому они быть не могут.