В бюджетах министерств нашли "лишние" 15,7 миллионов евро

Минфин не называет эти министерства, но известно, что Миндрава среди них нет. Часть этой суммы, 5,7 млн евро, будет направлена в бюджет обороны, чтобы расходы Латвии на оборону достигли 2% от ВВП.

Как рассказала министр финансов Дана Рейзниеце-Озола, министерства не успели освоить эти суммы, и Минфин предлагает направить их на три цели, чтобы сделать до конца года "несколько хороших дел".

Помимо денег на оборону, 5,9 млн евро требуется, чтобы покрыть убытки пассажирских перевозчиков. В-третьих, средства будут направлены Службе контроля.