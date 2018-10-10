Ср, 10.10.2018
Я не хожу на акции протеста, но это не значит, что я выключена из происходящего. Просто я не считаю, что могу изменить ситуацию, которая сейчас есть. Алла Сигалова, хореограф и режиссер

Отличные новости - октябрь будет теплым! По крайней мере пока...

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ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Во второй половине этой недели и на следующей погоду в Латвии будет определять крупный антициклон, поэтому существенных осадков не ожидается, и во второй половине дня на солнце температура местами повысится до +20 градусов, прогнозируют синоптики.

Погода в основном будет солнечной, ветер будет дуть с юга.

Температура воздуха ожидается намного выше, чем обычно в середине октября. Даже в самые ясные ночи не будет заморозков, а днем потеплеет до +16..+21 градуса.

В начале месяца температура и количество осадков в Латвии были близки к норме, но с учетом нынешних прогнозов можно предполагать, что октябрь станет шестым подряд месяцем с более теплой и сухой погодой, чем обычно.

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