Отличные новости - октябрь будет теплым! По крайней мере пока...
10 октября 2018, 8:36
Во второй половине этой недели и на следующей погоду в Латвии будет определять крупный антициклон, поэтому существенных осадков не ожидается, и во второй половине дня на солнце температура местами повысится до +20 градусов, прогнозируют синоптики.
Погода в основном будет солнечной, ветер будет дуть с юга.
Температура воздуха ожидается намного выше, чем обычно в середине октября. Даже в самые ясные ночи не будет заморозков, а днем потеплеет до +16..+21 градуса.
В начале месяца температура и количество осадков в Латвии были близки к норме, но с учетом нынешних прогнозов можно предполагать, что октябрь станет шестым подряд месяцем с более теплой и сухой погодой, чем обычно.