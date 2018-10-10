Отличные новости - октябрь будет теплым! По крайней мере пока...

Температура воздуха ожидается намного выше, чем обычно в середине октября. Даже в самые ясные ночи не будет заморозков, а днем потеплеет до +16..+21 градуса.

В начале месяца температура и количество осадков в Латвии были близки к норме, но с учетом нынешних прогнозов можно предполагать, что октябрь станет шестым подряд месяцем с более теплой и сухой погодой, чем обычно.