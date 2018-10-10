До конца недели в Риге будет подключено отопление
10 октября 2018, 9:07
До конца этой недели отопление будет подключено во всех жилых зданиях муниципального домоуправления "Ригас наму парвалдниекс" (РНП), сообщил представитель предприятия Карлис Лейшканлнс.
Сейчас отопление включено в 2590 домах РНП, но спрос клиентов на отопление превышает возможности РНП и "Siltumserviss Riga". Ранее отопление планировалось включить до 20 октября, но теперь решено этот процесс ускорить.
Подключением отопления занимаются 250 сотрудников РНП, "Ригас силтумс" и "Siltumserviss Riga", работая без выходных.
В ведении РНП находится 4200 зданий, в которых услуги получают почти 170 тыс. клиентов.