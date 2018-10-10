Ср, 10.10.2018
Не секрет, что заблокировать в "час икс" именно Сувалкский коридор, лишив Балтию единственного наземного транзита в "большую" континентальную Европу - давняя мечта престарелых "ястребов" из Генштаба РФ. Иван Пауков, комментатор TVNET

До конца недели в Риге будет подключено отопление

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Несмотря на обещания монополиста, увереннее зимой себя чувствуют те, кому доступны альтернативные виды отопления.

До конца этой недели отопление будет подключено во всех жилых зданиях муниципального домоуправления "Ригас наму парвалдниекс" (РНП), сообщил представитель предприятия Карлис Лейшканлнс.

Сейчас отопление включено в 2590 домах РНП, но спрос клиентов на отопление превышает возможности РНП и "Siltumserviss Riga". Ранее отопление планировалось включить до 20 октября, но теперь решено этот процесс ускорить.

Подключением отопления занимаются 250 сотрудников РНП, "Ригас силтумс" и "Siltumserviss Riga", работая без выходных.

В ведении РНП находится 4200 зданий, в которых услуги получают почти 170 тыс. клиентов.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ