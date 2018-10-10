Выборы: Около 6000 голосов выброшены на ветер

Из одного миллиона 548 тысяч имеющих право голоса на выборы в 13-ый Сейм пришли 844 925 избирателей - это меньше, чем на предыдущих выборах, но почти шесть тысяч человек старались напрасно, их голос не достиг цели.

На предыдущих парламентских выборах недействительными признали 6953 бюллетеней. Явка избирателей была немного выше - проголосовали 913 491 человек. На выборах в 11-ый Сейм недействительными были признаны более, чем 9 тысяч бюллетеней, а проголосовали почти что 918 тысяч человек. Марис, так же, как и другие комментаторы считает, что нужно улучшить систему голосования, чтобы не приходилось тысячи голосов выбрасывать на ветер.

“Нас и так катастрофически мало и многие не приходят на выборы. Можно сказать, что те, кто ошибаются - дураки, но надо учитывать, что общество разное", - говорит Марис.

По мнению читателя, маленькие листочки со списками партий часто слипаются вместе и пожилым людям легко ошибиться,опустив в конверт несколько списков. В свою очередь те, кто участвует в выборах в первый раз, не знают, как вычеркивать кандидата. Они действует по своей логике и вместо минуса ставят ромбик. Молодежь инструкции не читает!

Всегда есть поврежденные бюллетени

Недействительные бюллетени на выборах в 13-ый Сейм составляют 0,68 процентов от общего числа голосов, а в Европе обычно недействительными признают от 3 до 7% - больше, чем у нас.

Ранее на выборах в Латвии было от 0,7 до 1,4% испорченных бюллетеней.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Арнис Цимдарс разъясняет, что опущенный в конверт список партий считается недействительным, если не понятен выбор избирателя. Например, в урну опущен пустой конверт, в конверте список партии из другого округа, список порван, в конверте несколько списков партий.

Цимдарс говорит, что нынешний порядок заполнения бюллетеней позволяет избирателям высказать свое мнение по отношению к кандидатам - поставить плюсик или вычеркнуть. В других странах у избирателей нет такой возможности.

Он вспоминает, что на предыдущих выборах были случаи, когда избиратели в один конверт опускали все списки избирателей. "Это были люди, которые привыкли к советским порядкам - голосовать за все списки, что даны".

Наша техническая система выборов похожа на систему в Швеции. Когда в 1990-х годах мы пытались разместить имена всех партийных кандидатов в одном длинном списке, было гораздо больше ошибок.

“Jaunajiem vēlētājiem vispār ir tendence neiedziļināties lietas būtībā, neiepazīties ar noteikumiem."

"Среди молодых избирателей существует тенденция не вникать в суть, не изучать правила".

Все инструкции надо начинать со слов: "Ну что, мuлые, пустим все коту под хвост?" иронизирует председатель ЦИК подчеркнув, что допущение незначительных ошибок не означает, что бюллетень недействителен.