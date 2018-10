Известные в Латвии люди делятся фотографиями из своих осенних путешествий

Singapūra man atgādina tādu Amerikas daļiņu Āzijā. Ar daudz ko. Šo ielu, piemēram, sauc Orchard road- galvenā iepirkšanās iela Singapūrā. Visi iespējamie pasaules brendi un veikali ir uz šīs ielas. Jā, un es nopirku tur neko. 😎/ I find Singapore like a piece of America in Asia. Because of many things. This for example is Orchard Road - the main and most popular shopping street in Singapore. All brands and shops you can imagine can be found here. Yeah, and I bought there nothing. 😎 #singapore #orchardroad

A post shared by Lauris Reiniks (@laurisreiniks) on Oct 9, 2018 at 2:34am PDT