Ясные голубые глаза - только одна из характерных особенностей сибирских хаски, которая делает их одними из самых дорогих, желаемых и любимых в мире собак. Однако только сейчас ученые выяснили, почему у этих собак такой гипнотизирующий взгляд.
Ответ скрывается в генетике породы, в частности - в 18-й хромосоме собаки, сообщается в исследовании, опубликованном научным журналом "PLOS Genetics".
Считается, что это исследование - первое, в котором столь генетически широко исследуется порода собаки. В этот прием входит нахождение маркировки генома в отдельных субъектах (преимущественно в людях, но в этом случае - в животных), чтобы выяснить генетические вариации различных болезней или особенностей (в данном случае - цвет глаз).
В последние годы появились несколько компаний личного ДНК-теста, которые обещают клиентам отчет о происхождении его особенностей, особенностей предков и рисках потенциальных заболеваний.
В течение последнего года число людей, которые сделали такие тесты, только растет, поэтому неудивительно, что этот метод дошел и до исследований животных.
В прошлых исследованиях были выяснены два генетических фактора, которые позволяют глазам пятнистых собак быть голубыми, в частности, за пятна и цвет глаз отвечает один ген. Впрочем, случай хаски совсем другой.
Команда исследователей проанализировала ДНК 6070 как породистых, так и беспородных собак, чтобы получить ответ. Владельцы собак должны были прислать фотогафии своих питомцев и заполнить анкеты в Интернете.
Всего у 156 собак были ярко-голубые или частично голубые глаза. Выяснилось, что у них в 18-й хромосоме присутствует повтор участка ДНК длиной 98,6 тысячи пар оснований.
Отмечается, что повтор участка генома называется тандемной дупликацией, если повторяющиеся участки следуют один за другим. При этом мутации в 18-й хромосоме говорят не только о голубом цвете глаз, но и о гетерохромии — разном цвете правого и левого глаза.