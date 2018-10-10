Ответ скрывается в генетике породы, в частности - в 18-й хромосоме собаки, сообщается в исследовании, опубликованном научным журналом "PLOS Genetics".

Считается, что это исследование - первое, в котором столь генетически широко исследуется порода собаки. В этот прием входит нахождение маркировки генома в отдельных субъектах (преимущественно в людях, но в этом случае - в животных), чтобы выяснить генетические вариации различных болезней или особенностей (в данном случае - цвет глаз).

В последние годы появились несколько компаний личного ДНК-теста, которые обещают клиентам отчет о происхождении его особенностей, особенностей предков и рисках потенциальных заболеваний.

В течение последнего года число людей, которые сделали такие тесты, только растет, поэтому неудивительно, что этот метод дошел и до исследований животных.

В прошлых исследованиях были выяснены два генетических фактора, которые позволяют глазам пятнистых собак быть голубыми, в частности, за пятна и цвет глаз отвечает один ген. Впрочем, случай хаски совсем другой.

Команда исследователей проанализировала ДНК 6070 как породистых, так и беспородных собак, чтобы получить ответ. Владельцы собак должны были прислать фотогафии своих питомцев и заполнить анкеты в Интернете.

Всего у 156 собак были ярко-голубые или частично голубые глаза. Выяснилось, что у них в 18-й хромосоме присутствует повтор участка ДНК длиной 98,6 тысячи пар оснований.