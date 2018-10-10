Ср, 10.10.2018
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В торговом центре Флориды произошла стрельба, есть погибшие

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Иллюстративное фото

ФОТО: SAUL LOEB / AFP

В американском штате Флорида неизвестный открыл стрельбу в местном торговом центре. В результате два человека погибли, еще два получили ранения. Об этом в среду, 10 октября, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что инцидент произошел около 21:30 во вторник. Жертвы пока не опознаны, пострадавшие были доставлены в больницу, их состояние неизвестно.

"Это не выглядит случайным актом насилия", - цитирует телеканал шерифа округа Кармина Марчено.

Одна из предполагаемых свидетельниц произошедшего рассказала СМИ, что праздновала день рождения в ресторане в торговом центре, когда неизвестный открыл стрельбу. По ее словам, злоумышленник выстрелил в ее мужа и смертельно ранил ее сына.

Полиция перекрыла торговый центр в связи с расследованием произошедшего.

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