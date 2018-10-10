В торговом центре Флориды произошла стрельба, есть погибшие

Отмечается, что инцидент произошел около 21:30 во вторник. Жертвы пока не опознаны, пострадавшие были доставлены в больницу, их состояние неизвестно.

Одна из предполагаемых свидетельниц произошедшего рассказала СМИ, что праздновала день рождения в ресторане в торговом центре, когда неизвестный открыл стрельбу. По ее словам, злоумышленник выстрелил в ее мужа и смертельно ранил ее сына.