Ср, 10.10.2018
У меня может странная ассоциация, но Рига у меня ассоциируется с хлебом. Алина Астровская, "Орел и Решка"

В окрестностях Дома печати будет еще несколько высотных зданий

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ФОТО: Rebeka Žeire / LETA

В Риге на территории вокруг Дома печати (Баласта дамбис) планируется построить еще несколько высотных зданий, постановила Рижская городская коллегия адвокатов.

Представители коллегии ознакомились с детальной планировкой, которую представил фонд "Lords LB Asset Management", планирующий развивать эту территорию.

Первый этап планировки планируется реализовать до конца 2021 года, потому что в сентябре 2022 года в Доме печати должна открыться гостиница "Holiday Inn".

На первом этапе развития территории планируется перестроить здание типографии, на первом этаже которого будет зона общественного питания, а на крыше - зона активного отдыха.

Со стороны ул. Валдемара планируется 14-этажное офисное здание, вокруг которого разместится общественный центр. На территории у Баласта дамбис разрешено строительство зданий высотой до 24-26 этажей.

Строительство всех объектов планируется закончить к 2030 году.

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