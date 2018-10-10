В окрестностях Дома печати будет еще несколько высотных зданий

В Риге на территории вокруг Дома печати (Баласта дамбис) планируется построить еще несколько высотных зданий, постановила Рижская городская коллегия адвокатов.
Представители коллегии ознакомились с детальной планировкой, которую представил фонд "Lords LB Asset Management", планирующий развивать эту территорию.
Первый этап планировки планируется реализовать до конца 2021 года, потому что в сентябре 2022 года в Доме печати должна открыться гостиница "Holiday Inn".
На первом этапе развития территории планируется перестроить здание типографии, на первом этаже которого будет зона общественного питания, а на крыше - зона активного отдыха.
Со стороны ул. Валдемара планируется 14-этажное офисное здание, вокруг которого разместится общественный центр. На территории у Баласта дамбис разрешено строительство зданий высотой до 24-26 этажей.
Строительство всех объектов планируется закончить к 2030 году.