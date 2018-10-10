"А вы тоже получили письмо от СГД?", - взволнованные латвийцы делятся в соцсетях неожиданным "подарком" от налоговиков. "А что пишут, что хотят? Я ничего не получал". "Мне пришло письмо, только я не понял почему они мне прислали, я не являюсь самозанятым лицом". СГД уже признала свою ошибку и извинилась.
На этой неделе Служба государственных доходов через Систему электронного декларирования (EDS) напомнила о своевременной сдаче отчета для самозанятых лиц, разослав письма счастья и тем, кто не имеет такой статус.
Šonedēļ esam sākuši EDS apziņot saimn. darb. veicējus, par pašnodarbinātā ziņojuma sniegšanu. Diemžēl, sūtot ziņojumus EDS, notikusi kļūda, un šie ziņojumi nosūtīti arī tām personām, uz kurām tas neattiecas. Atvainojamies visiem, kuri nav pašnodarbinātie, taču saņēmuši šo ziņu! pic.twitter.com/Pxd6Lgi6AT— VID (@vid_gov) 10 октября 2018 г.
"К сожалению, произошла ошибка, рассылая письма через EDS, послания получили и те физические и юридические лица, к которым это не относится", - написали налоговики на своей домашней странички.
Приносим извинения всем, кто не занимается хозяйственной деятельностью. Причин для беспокойства нет и вам ничего предпринимать не нужно".