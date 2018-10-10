Ср, 10.10.2018
У меня может странная ассоциация, но Рига у меня ассоциируется с хлебом. Алина Астровская, "Орел и Решка"

СГД напугала сотни латвийцев, ошибочно разослав "письма счастья" Ошибочка вышла

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Valsts ieņēmumu dienesta jaunais administratīvo ēku komplekss

ФОТО: Edijs Pālens / LETA

"А вы тоже получили письмо от СГД?", - взволнованные латвийцы делятся в соцсетях неожиданным "подарком" от налоговиков. "А что пишут, что хотят? Я ничего не получал". "Мне пришло письмо, только я не понял почему они мне прислали, я не являюсь самозанятым лицом". СГД уже признала свою ошибку и извинилась.   

На этой неделе Служба государственных доходов через Систему электронного декларирования (EDS) напомнила о своевременной сдаче отчета для самозанятых лиц, разослав письма счастья и тем, кто не имеет такой статус. 

"К сожалению, произошла ошибка, рассылая письма через EDS, послания получили и те физические и юридические лица, к которым это не относится", - написали налоговики на своей домашней странички.  

Приносим извинения всем, кто не занимается хозяйственной деятельностью. Причин для беспокойства нет и вам ничего предпринимать не нужно".  

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