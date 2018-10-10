"А вы тоже получили письмо от СГД?", - взволнованные латвийцы делятся в соцсетях неожиданным "подарком" от налоговиков. "А что пишут, что хотят? Я ничего не получал". "Мне пришло письмо, только я не понял почему они мне прислали, я не являюсь самозанятым лицом". СГД уже признала свою ошибку и извинилась.