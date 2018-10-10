Ср, 10.10.2018
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Партии: сложная история отношений JKP и ВЛ-ТБ/ДННЛ не помешает сотрудничеству

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Янис Борданс и Райвис Дзинтарс

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Новая консервативная партия (JKP) и национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) имеют сходные ценности, в основном идеологические, и сложная история отношений между партиями не помешает сотрудничеству, заявили после встречи представители обеих партий.

По словам сопредседателя ВЛ-ТБ/ДННЛ Райвиса Дзинтарса, встреча была успешной, переговоры - очень открытыми. У партий есть сферы, в которых они могли бы сотрудничать независимо от того, каким будет состав нового правительства.

Дзинтарс добавил, что ситуация в Латвии сейчас сложная из-за очень раздробленного парламента, и партиям придется делать шаги навстречу друг другу, чтобы сформировать дееспособное правительство и принять бюджет.

Сегодня избранные в Сейм правоцентристские партии продолжают переговоры о формировании правительства.

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